الثلاثاء 25 فبراير 2025
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انطلاق البرنامج التدريبي حول معالم المنهج الأزهري بمنطقة الإسماعيلية (صور)

البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي حول معالم المنهج الأزهري

 شهدت قاعة المؤتمرات بالإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي الأول لمعالم المنهج الأزهري، “معلمى المواد الشرعية”، ضمن فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.   

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رعاية الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف لفعاليات البرنامج 

 وتقام فعاليات البرنامج، تحت رعاية فضيلة الأمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف والشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وتنفيذًا لتعليمات بعقد البرنامج التدريبي التثقيفي والعقدي (حول معالم المنهج الأزهري) بالتعاون مع مركز الإمام الأشعري؛ وذلك بهدف ترسيخ المفاهيم الصحيحة لدى جميع العاملين بالمعاهد الأزهرية. 

 

 

أبرز الحضور خلال اللقاء 

 وشهد فعاليات الافتتاح كل من فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، والدكتور محمد متولى فاضل وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية ببورسعيد، والدكتور أحمد جمال ممثل العلاقات العامة بالأزهر الشريف، والدكتور عبد الحكيم قاعود من قطاع المعاهد الازهرية، وآمال عبد الرحمن مدير إدارة التدريب بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية.  

 

 

قطاع المعاهد الأزهرية يطلق فعاليات البرنامج التدريبي حول معالم المنهج الأزهري 

 وأطلق قطاع المعاهد الأزهرية اليوم الثلاثاء، فعاليات البرنامج التدريبي الثاني  التثقيفي والعقدي(حول معالم المنهج الأزهري)، بالتعاون مع مركز الإمام الأشعري لجميع معلمي العلوم الشرعية بمنطقة الاسماعيلية الأزهرية؛ وذلك تحت إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد خليفة شرقاوي رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم. 

 

جانب من فعاليات البرنامج،فيتو
جانب من فعاليات البرنامج،فيتو
جانب من فعاليات البرنامج،فيتو
جانب من فعاليات البرنامج،فيتو
جانب من فعاليات البرنامج،فيتو
جانب من فعاليات البرنامج،فيتو

الهدف من عقد البرنامج 

و أكد الدكتور أحمد خليفة شرقاوي رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم أن هذا البرنامج التدريبي التثقيفي والعقدي(حول معالم المنهج الأزهري) يهدف إلى ترسيخ المفاهيم الصحيحة لبعض القضايا العقدية حول معالم المنهج الأزهري لدى جميع العاملين بالمعاهد الأزهرية لدى موجهي ومعلمي العلوم الشرعية بالمعاهد الأزهرية، والارتقاء الأمثل بالمستوى الفكري والعلمي والتربوي لهم.

وأفاد الدكتور شريف سميح، مدير إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهري إلى أن الغاية الأسمى من تنفيذ هذا البرنامج أن ينتقل أثر هذا التدريب إلى أبنائنا الطلاب في معاهدنا الأزهرية، والارتقاء بالمستوى الفكري لهم حتى يكونوا حصنا منيعا للدفاع عن المنهج الأزهري الوسطي أمام التشوش الفكري المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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منطقة الإسماعيلية الأزهرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ببورسعيد الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية

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