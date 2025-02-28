نائبة محافظ الوادي الجديد تبحث التعاون مع وفد الجايكا والاستشعار عن بعد

التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، الدكتور عادل شلبي باحث بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، والدكتورة إيواساكي إيرينا ممثل هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، والدكتور أحمد أبو بكر رئيس قسم الأراضي والمياه ومدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة الوادي الجديد؛ لمتابعة بدء المشروع البحثي (التنمية المستدامة بمجتمعات الواحات الخاصة باستخدامات الأراضي والمياه في مناطق الصحراء الغربية) والجاري تنفيذه بالتعاون مع (جايكا)، ووكالة العلوم والتكنولوجيا اليابانية (JST)، والهيئة القومية للاستشعار عن بعد، وجامعة الوادي الجديد.

وصرّحت نائب المحافظ بأنه تم انتهاء التنسيقات لبدء العمل الفعلي على المشروع الذي يهدف إلى دراسة المياه الجوفية بالمحافظة؛ لتحديد إجمالي المخزون ومدى الاستدامة للمشروعات التنموية القائمة، بالإضافة لدراسات الأراضي القابلة للاستصلاح والتوسع الزراعي، بما يخدم مناطق التنمية المقترحة ضمن الرؤى الاستراتيجية لمستقبل المحافظة.

وأكّدت نائب محافظ الوادى الجديد، على تقديم كافة أوجه الدعم لتيسير إجراءات الأبحاث العلمية، معبرةً عن تقديرها للتعاون البناء مع الجهات العلمية المختلفة؛ انطلاقًا من أهمية صون الموارد لضمان استدامتها وإدارتها بكفاءة.

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