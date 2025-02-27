الخميس 27 فبراير 2025
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محافظات

محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماع صناديق استصلاح الأراضي والإسكان والخدمة

الوادي الجديد، ڤيتو
الوادي الجديد، ڤيتو

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مجالس إدارة صناديق استصلاح الأراضي، والإسكان، والخدمة، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز، وأعضاء المجلس.

حيثُ تم عرض موازنة الصناديق والموقف المالي لها، وأكّد المحافظ تكثيف جهود استرداد أملاك الدولة، وجاءت أهم القرارات كما يلي:

◾️حصر منازل هيئة التعمير بمراكز المحافظة لتقنين أوضاعهم في أسرع وقت.

◾️عرض تقرير أسبوعي بما تم اتخاذه من إجراءات تجاه المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة.

◾️ عرض موقف منازل قرى جناح، وإنذار المستفيدين بسحب المنزل في حال عدم السكن خلال ٣ أشهر من استلامه.

◾️سحب الأراضي غير المستغلة بمبادرات النخيل التي لا تتعدى نسبة تنفيذها ٥٠٪.

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