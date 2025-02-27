محافظ الوادي الجديد يتفقّد معارض أهلًا رمضان ومنافذ المبادرات بالخارجة

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، عددًا من معارض (أهلًا رمضان) وأحد منافذ المبادرات المقامة بالتعاون مع إحدى الشركات بمدينة الخارجة؛ وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك، وللاطمئنان على أرصدة السلع الغذائية وتوافرها بأسعار مخفضة، يرافقهما سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وجهاد متولي رئيس المركز، ومندوبي الغرفة التجارية، وعدد من المسئولين والتجار.

ووجّه المحافظ بالتوسع في إقامة معارض ومنافذ السلع الغذائية الثابتة والمتنقلة بأسعار مخفضة وتغطية كافة مراكز وقرى المحافظة؛ لاستيعاب احتياجات المواطنين. ومؤكدًا على تفعيل مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان المبارك.

كما شدد محافظ الوادى الجديد، على متابعة أرصدة السلع التموينية، والتزام العارضين بقوائم الأسعار المعلنة، وعدم استغلال المواطنين.

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