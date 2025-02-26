توجيهات عاجلة من محافظ الفيوم قبل شهر رمضان

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتفعيل الجمعيات الفئوية بالمصالح الحكومية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تخفيفًا عن كاهل المواطنين، مع استمرار عمل منافذ الوحدات المحلية وسوق اليوم الواحد بكافة المراكز والقرى، وحصر الأسر المستحقة والأكثر احتياجًا بالمراكز والقرى لتوفير المساعدات وزيادة الحصة المقدمة.

جاء ذلك خلال ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء وليد منصور نائب مدير أمن المحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

حيث استهل المحافظ الاجتماع بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتقديم الشكر والتقدير لأهالي المحافظة وكافّة الجهات المُشاركة بتجهيز وتدشين قوافل المساعدات الإغاثية من الوادي الجديد حتى وصولها ودخولها جميعًا عبر ميناء رفح للأشقاء في غزة، راجيًا الله أن يديم الأمن والاستقرار على مصر والمنطقة العربية.

وأسفر الاجتماع عن عدد من التوجيهات جاء أهمها:

◾ تحديد مواعيد العمل للمصالح الحكومية خلال شهر رمضان من الساعه ٩ صباحًا وحتى الساعه ٢ ظهرًا، والعاملين بالعاصمة الإدارية من ٩ صباحًا وحتى الساعة ١:٣٠ ظهرًا.

◾تفعيل الجمعيات الفئوية بالمصالح الحكومية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تخفيفًا عن كاهل المواطنين، مع استمرار عمل منافذ الوحدات المحلية وسوق اليوم الواحد بكافة المراكز والقرى.

◾ حصر الأسر المستحقة والأكثر احتياجًا بالمراكز والقرى لتوفير المساعدات وزيادة الحصة المقدمة.

◾ قيام فرع حماية المستهلك بحصر المخابز التي تم توزيع الموازين عليها في إطار تفعيل مبادرة (حقك بالميزان) ووضع أرقام لرصد شكاوى المواطنين، مع تشديد الرقابة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

◾التنسيق بين التربية والتعليم وجامعة الوادي الجديد، لتنفيذ بروتوكول تعاون لإرسال طلاب التربية العملية لتعليم الطلاب بالمناطق النائية.

◾ التنسيق بين التربية والتعليم والأوقاف لتحفيظ الطلاب القرآن الكريم خلال اليوم الدراسي ومحو الأمية، واستكمال محاضرات الثانوية العامة ومكافأة المعلمين القائمين على التدريس، مع حصر غياب الطلاب وتطبيق اللوائح على غير المنتظمين.

◾ التنسيق مع الجامعة لإعداد ورش عمل لمكافحة سوسة النخيل وتحرير مخالفات لرافضي استلام جهاز الكشف من المستثمرين والشركات.



◾تكليف مديرية الصحة بإعداد خطة لتحليل المخدرات لجميع العاملين بالجهات الحكومية وطلاب المدارس الثانوية.

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