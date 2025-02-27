جامعة قناة السويس تدرس احتياجات سوق العمل في الإسماعيلية

نظمت جامعة قناة السويس، زيارة ميدانية إلى المنطقة الحرة العامة في الإسماعيلية، بهدف دراسة احتياجات سوق العمل والتعرف على متطلبات المستثمرين في مختلف المجالات الصناعية.

الهدف من الزيارة

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس تسعى من خلال هذه الزيارات إلى تحقيق تكامل فعّال بين المناهج الدراسية، والأبحاث العلمية والتطبيقات العملية، بما يضمن تأهيل الخريجين وفقًا لاحتياجات القطاعات الإنتاجية، إلى جانب تعزيز البحث العلمي التطبيقي الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

أبرز محاور الزيارة

وأوضح رئيس جامعة القناة أن هذه الزيارات ستشمل عدة محاور رئيسية، من بينها محور الصناعة بالمنطقة الاستثمارية، الذي يهدف إلى دعم الدراسات البينية بين التخصصات المختلفة، ومحور الصحة الذي يتضمن لقاءات مع الجهات المعنية لمناقشة قضايا التأمين الصحي الشامل واحتياجات قطاعات الصيدلة وطب الأسنان.

إعداد دليل تفصيلي حول البرامج التعليمية

كما شدد على ضرورة إعداد دليل تفصيلي لهذه اللقاءات يتضمن البرامج التعليمية، وآراء أصحاب الأعمال حول مخرجات الجامعة، وأبرز الأبحاث العلمية التي يمكن أن تساهم في خدمة المجتمع وتعزيز فرص التوظيف.

وجاءت الزيارة تحت مظلة مشروع "تحالف وتنمية"، الذي أطلقه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار التعاون القائم بين جامعة قناة السويس والمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس جامعة القناة، لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن الفريق الميداني ضم عددًا من أساتذة الجامعة الذين اجتمعوا مع المهندس أيمن صالح، رئيس المنطقة، وعدد من ممثلي مستثمري المنطقة في القطاعات الصناعية المختلفة.

وتابع "محمد سعد" أن الزيارة هدفت إلى إجراء دراسة ميدانية حول متطلبات سوق العمل، ودراسة احتياجات المستثمرين من الجامعة، والتعرف على آليات تأهيل الخريجين، إضافة إلى وضع نقاط بحثية تدعم الخطة الاستراتيجية للجامعة 2025-2030 في محور ريادة الأعمال والابتكار بما يسهم في تعزيز الاستثمار بالإقليم.

وخلال اللقاء، تحدث الدكتور خالد عليان، رئيس مجلس إدارة شركة "اسبكترم" للصناعات التشخيصية، عن متطلبات قطاع صناعة الكواشف المعملية والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أهمية تأهيل وتدريب طلاب كليتي الصيدلة والعلوم.

كما اقترح عقد بروتوكول تعاون لتدريب طلاب الجامعة داخل مصانع المستلزمات الطبية بالمنطقة، نظرا لما تتمتع به من تكنولوجيا متقدمة وصناعة متطورة.

كما استعرض أحد ممثلي مستثمري المنطقة في مجال المنسوجات والملابس أهمية تدريب طلاب كلية الهندسة والمعاهد الفنية على أحدث التقنيات والماكينات المتطورة، التي تعمل وفق معايير التصنيع للتصدير وبأعلى مستويات الجودة، لتلبية متطلبات العلامات التجارية العالمية.

تم الاتفاق على تحديد أبرز التحديات التي تواجه الصناعة في المنطقة الحرة والعمل على تشكيل مجموعات بحثية من الجامعة للمساهمة في إيجاد حلول عملية لهذه التحديات.

كما رحب المستثمرون بدعم الفرق الميدانية والاستثمار في الأفكار المبتكرة لتعزيز ريادة الأعمال والابتكار في مختلف القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى المشاركة كموجهين في توجيه المشروعات لخدمة الصناعة وتطوير الأفكار.

وخلال اللقاء، تم اقتراح تطوير بعض التخصصات الأكاديمية والمقررات الدراسية بحيث تتوافق مع متطلبات سوق العمل، مع تعزيز دور رجال الصناعة كخبراء في توجيه المشروعات البحثية وريادة الأعمال، والتأكيد على أهمية مواكبة المناهج الدراسية لاحتياجات المصانع، واقتراح مقررات بينية وتخصصات مهنية تلبي متطلبات الصناعة الحديثة.

ضم الفريق الميداني من جامعة قناة السويس الدكتورة غادة حداد، والدكتورة أميمة الدرديري، والدكتورة علا لهيطة، والدكتور تامر منصور، والدكتورة أفنان بركات.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تكرار الزيارات الميدانية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لشركات المنطقة الحرة، بهدف التعرف بشكل دقيق على أهم الموضوعات البحثية المطلوبة، بما يعزز مواءمة التعليم الجامعي مع احتياجات الصناعة، ويسهم في تطوير قدرات الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل.

ويأتي هذا التعاون ضمن جهود جامعة قناة السويس المستمرة لتحقيق التكامل بين البحث العلمي ومتطلبات الصناعة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة الجامعة كشريك أساسي في التنمية المستدامة بالإقليم، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية 2025-2030.

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