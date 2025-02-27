الخميس 27 فبراير 2025
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ختام فعاليات البرنامج التدريبي حول معالم المنهج الأزهري بمنطقة الإسماعيلية (صور)

جانب من ختام البرنامج،
جانب من ختام البرنامج، فيتو

 شهدت الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، ختام فعاليات البرنامج التدريبي الأول لمعالم المنهج الأزهري، لمعلمى المواد الشرعية، والذى يقام ضمن فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.   

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انطلاق البرنامج التدريبي حول معالم المنهج الأزهري بمنطقة الإسماعيلية (صور)

رعاية الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف لفعاليات البرنامج 

 وأطلقت فعاليات البرنامج، تحت رعاية فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف والشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وتنفيذًا لتعليمات بعقد البرنامج التدريبي التثقيفي والعقدي(حول معالم المنهج الأزهري) بالتعاون مع مركز الإمام الأشعري؛ وذلك بهدف ترسيخ المفاهيم الصحيحة لدى جميع العاملين بالمعاهد الأزهرية. 

جانب من فعاليات الختام،فيتو
جانب من فعاليات الختام،فيتو
جانب من ختام البرنامج، فيتو
جانب من ختام البرنامج، فيتو
جانب من ختام البرنامج، فيتو
جانب من ختام البرنامج، فيتو

 

و شهد فعاليات الختام الدكتور والمفكر الإسلامي محمد يسرى جعفر عضو أمناء مجلس الأمناء الأشعري، والشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، والدكتور عبد الحميد قاعود مدير إدارة التدريب بالازهر الشريف والدكتور محمد متولى فاضل وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية ببورسعيد، والدكتور أحمد جمال ممثل العلاقات العامة بالأزهر الشريف، وآمال عبد الرحمن مدير إدارة التدريب بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية.  
 

جانب من ختام البرنامج، فيتو
جانب من ختام البرنامج، فيتو
جانب من ختام البرنامج، فيتو
جانب من ختام البرنامج، فيتو
جانب من ختام البرنامج، فيتو
جانب من ختام البرنامج، فيتو
جانب من ختام البرنامج، فيتو
جانب من ختام البرنامج، فيتو

قوة وصمود المنهج الأزهري والأشعرى أمام الهجمات المتتالية 

 ومن جانبه أكد الدكتور والمفكر الإسلامي محمد يسرى جعفر عضو أمناء المجلس الأشعري، أن معلمي الأزهر الشريف وطلابه يمتلكون ارثا علميا وسطيا صحيحا والذى تم استقائه من المذهب الأشعري وهو مذهب أهل السنة والجماعة، والمتصل إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته.   

جانب من ختام البرنامج، فيتو
جانب من ختام البرنامج، فيتو
جانب من ختام البرنامج، فيتو
جانب من ختام البرنامج، فيتو

وأضاف أن مناهج الازهر الشريف تتمتع بالسند المتصل، والذى تم تناقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ثم كبار العلماء، وهذا مما يعزز موقف المذهب الأشعري ويجعله قويا راسخا أمام الشبهات التي تثار حوله، والهجمات المتتالية. 
 

قطاع المعاهد الأزهرية يطلق فعاليات البرنامج التدريبي حول معالم المنهج الأزهري 

 وكان قد أطلق قطاع المعاهد الأزهرية، هذا البرنامج والذى يعد الثاني من نوعه (حول معالم المنهج الأزهري)، بالتعاون مع مركز الإمام الأشعري لجميع معلمي العلوم الشرعية بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية؛ وذلك تحت إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد خليفة شرقاوي رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم.  

 

الهدف من عقد البرنامج 
  

وأكد الدكتور أحمد خليفة شرقاوي رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم أن هذا البرنامج التدريبي التثقيفي والعقدي(حول معالم المنهج الأزهري) يهدف إلى ترسيخ المفاهيم الصحيحة لبعض القضايا العقدية حول معالم المنهج الأزهري لدى جميع العاملين بالمعاهد الأزهرية لدى موجهي ومعلمي العلوم الشرعية بالمعاهد الأزهرية، والارتقاء الأمثل بالمستوى الفكري والعلمي والتربوي لهم.
 

تحصين طلاب الأزهر فكريا وعقائديا 

وأوضح الدكتور شريف سميح، مدير إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهري
إلى أن الغاية الأسمى من تنفيذ هذا البرنامج أن ينتقل أثر هذا التدريب إلى الطلاب في 
المعاهد الأزهرية، والارتقاء بالمستوى الفكري لهم حتى يكونوا حصنا منيعا للدفاع عن المنهج الأزهري الوسطي أمام التشوش الفكري المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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منطقة الإسماعيلية الأزهرية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ببورسعيد الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية

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