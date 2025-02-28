الجمعة 28 فبراير 2025
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أخبار مصر

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بدءا من الأربعاء المقبل

حالة الطقس الأيام
حالة الطقس الأيام المقبلة، فيتو
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تعاود درجات الحرارة الانخفاض مرة أخرى بعد أن ارتفعت الأيام الماضية، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة من التقلبات الجوية بدءا من الأربعاء المقبل، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا بقيم تتراوح من 2:4 درجات مئوية، ويصاحب ذلك أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر، أمطار ورياح

بيان من الأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وتحذير من طقس أول أيام رمضان


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة مساء على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى وذلك على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من  شبورة مائية صباحية على الطرق السريعة والزراعية والمسطحات المائية.

وتنشط الرياح على شمال الصعيد والسواحل وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتستمر درجات الحرارة اليوم  فى الارتفاع الطفيف بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16
شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 9

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى:13

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