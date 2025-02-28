الجمعة 28 فبراير 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر، أمطار ورياح

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة مساء على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري وذلك على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من  شبورة مائية صباحية على الطرق السريعة والزراعية والمسطحات المائية.

رياح وشبورة وأمطار، حالة الطقس غدا الجمعة

بعد تحسن الطقس، متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد

رياح وشبورة وأمطار، حالة الطقس غدا الجمعة

بعد تحسن الطقس، متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد

وتنشط الرياح على شمال الصعيد والسواحل وجنوب سيناء على فترات متقطعة.


وتستمر درجات الحرارة اليوم في الارتفاع الطفيف بقيم تترواح من 3:4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، وتوقعت أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن  يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وتوقعت هيئة الارصاد الجوية أيضا أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى:13

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