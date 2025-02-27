الخميس 27 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تحذير عاجل من الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفاوتة الشدة بدءا من هذا الموعد

حالة الطقس الأيام
حالة الطقس الأيام المقبلة، فيتو
ads

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة من التقلبات الجوية بدءا من الأربعاء المقبل، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا بقيم تتراوح من 2:4 درجات مئوية ويصاحب ذلك أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

بعد تحسن الطقس، متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد

شبورة مائية ورياح، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس


حالة الطقس غدا الجمعة في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة مساء على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى وذلك على فترات متقطعة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من  شبورة مائية صباحية على الطرق السريعة والزراعية والمسطحات المائية.

وتنشط الرياح على شمال الصعيد والسواحل وجنوب سيناء على فترات متقطعة.


تستمر درجات الحرارة  غدا الجمعة فى الارتفاع الطفيف بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى:13

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية أمطار متفاوتة الشدة هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الجمعة

مواد متعلقة

الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل طقس الجمعة، معتدل نهارًا وبارد ليلًا

درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

شبورة ورياح بهذه المناطق، حالة الطقس اليوم الخميس 27 فبراير 2025

درجات الحرارة غدا الخميس فى مصر

شبورة مائية ورياح، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

ارتفاع مستمر بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس
ads

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفاوتة الشدة بدءا من هذا الموعد

حجز التيك توكر سوزي الأردنية بتهمة الإساءة لإحدى الشركات

رياح وشبورة وأمطار، حالة الطقس غدا الجمعة

مفاجأة جديدة في تجديد عقود محمد صلاح وفان دايك مع ليفربول

تعطل تطبيق إنستا باي بشكل مفاجئ اليوم

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع زد

عبد الواحد السيد: الزمالك مظلوم وهناك محاولات لإبعاده عن المنافسة

ترامب: العلاقة مع زيلينسكي توترت قليلا وانضمام أوكرانيا للناتو لن يحدث

منوعات

المزيد

صياد روسي يثير الجدل بعد اصطياد مخلوق بحري غريب

الملك تشارلز وكاميلا يساعدان في الاستعدادات لرمضان

تحرك عاجل من شركة ميتا بسبب انتشار فيديوهات عنف على إنستجرام

اشتعال النيران فجأة يصيب سكان ليبيا بالرعب، وشهود العيان يرجعوه لأفعال الجن والسحرة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس

سعر كيلو السكر بالاسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

نشاط مكثف للجامع الأزهر خلال شهر رمضان (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الخلود في الجنة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 22 بسورة التوبة

هل يجوز الحلف بالطلاق في البيع والشراء؟ أمين الفتوى يجيب(فيديو)

أمين الفتوى يوضح حالات سجود السهو في الصلاة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية