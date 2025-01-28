أعراض الفتق السري لدى الرضع والبالغين

يحدث الفتق السري عندما يندفع جزء من الأمعاء أو الأنسجة الدهنية عبر نقطة ضعيفة في جدار البطن، بالقرب من السرة، وهو شائع جدًا عند الأطفال حديثي الولادة والرضع، ولكنه قد يصيب البالغين أيضًا.

يحدث الفتق السري عندما يكون هناك عيب في جدار البطن الأمامي، والذي يقع تحت السرة.

على الرغم من أن الفتق السري يمكن علاجه بسهولة، إلا أنه في حالات نادرة، يمكن أن يصبح حالة خطيرة.

ما هو الفتق السري؟

عند الرضع والأطفال الصغار

الفتق السري شائع عند الرضع، وهو موجود في حوالي 10 - 30٪ من الأطفال عند الولادة، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

هذا النوع من الفتق شائع بشكل خاص عند الرضع المولودين قبل الأوان، ووفقًا للأبحاث، فإن ما يصل إلى 84% من الأطفال حديثي الولادة الذين يبلغ وزنهم عند الولادة بين 1 و1.5 كيلوجرام يعانون من فتق سري.

بينما يكون الجنين النامي في الرحم، يمر الحبل السري من خلال فتحة في جدار البطن، ويجب أن تغلق هذه الفتحة بعد الولادة بفترة وجيزة، ومع ذلك، لا تغلق العضلات دائمًا بشكل كامل، مما يترك نقطة ضعيفة يمكن أن يندفع من خلالها الفتق السري.

في معظم الحالات، تغلق الفتق السري عند الرضع دون تدخل بحلول سن الثانية.

عند البالغين

1 فقط من كل 10 بالغين يعانون من الفتق السري يحملون هذه الحالة منذ الطفولة، ويصاب بها حوالي 90% من البالغين نتيجة لمشاكل في عضلات البطن في وقت لاحق من الحياة، ويزيد الضغط المتزايد على عضلات البطن، مثل أثناء الحمل أو عند رفع الأشياء الثقيلة، من خطر الإصابة بالفتق السري المكتسب.

أعراض الفتق السري

يبدو فتق السرة وكأنه كتلة في السرة، وتكبر عندما يضح الرضيع أو يبكي أو يذهب إلى الحمام أو يسعل، وعندما يكون الطفل مستلقيًا أو مسترخيًا، قد تنكمش الكتلة أو تختفي تمامًا.

تختلف أعراض فتق السرة من حالة إلى أخرى، وبغض النظر عن حجم الفتق، إذا انقبض جدار البطن حوله، فقد يؤدي هذا إلى قطع الدورة الدموية إلى النتوء، مما يسبب الألم، ويمكن أن يتراوح الألم من خفيف إلى شديد.

يجب على الشخص زيارة الطبيب إذا كان الانتفاخ:

يصبح مؤلمًا

يحدث جنبًا إلى جنب مع القيء

يتضخم ويصبح متغير اللون

لا يتناقص عند الاستلقاء أو تحت ضغط خفيف

عوامل الخطر للإصابة بالفتق السري

عوامل الخطر الرئيسية لفتق السرة هي:

العمر: يكون الأطفال، وخاصة أولئك الذين يولدون قبل الأوان، أكثر عرضة للإصابة بفتق السرة من البالغين.

السمنة: يواجه الأطفال والبالغون المصابون بالسمنة خطرًا أعلى بكثير للإصابة بفتق السرة مقارنة بالأفراد الذين يقع مؤشر كتلة الجسم لديهم ضمن نطاق الوزن الصحي.

السعال: يمكن أن يؤدي السعال لفترة طويلة إلى زيادة خطر الإصابة بالفتق لأن قوة السعال تضغط على جدار البطن.

الحمل: خطر الإصابة بفتق السرة أعلى بين الحوامل. كما أن الحمل المتعدد يحمل خطرًا أعلى للإصابة بالفتق.

أسباب فتق السرة

تختلف أسباب فتق السرة بين الفئات العمرية.

الأسباب عند الرضع

مع نمو الجنين في الرحم، تتشكل فتحة صغيرة في عضلات البطن، وتسمح هذه الفتحة للحبل السري بالمرور من خلالها.

في وقت الولادة تقريبًا، أو بعد فترة وجيزة، يجب أن تغلق الفتحة، وإذا لم يحدث هذا تمامًا، يمكن أن يبرز النسيج الدهني أو جزء من الأمعاء، مما يتسبب في فتق السرة.

الأسباب عند البالغين

إذا كان هناك ضغط شديد على جدار البطن، فقد يبرز بعض الأنسجة الدهنية أو جزء من الأمعاء من خلال قسم ضعيف من عضلات البطن.

الأفراد المعرضون لخطر كبير هم أكثر عرضة لتجربة ضغط أعلى من الطبيعي في المناطق التي يمكن أن تبرز فيها الأنسجة الدهنية أو أجزاء من الأمعاء.

علاج فتق السرة

عند الرضع، تختفي معظم الفتق السري في غضون عامين، ولن يكون العلاج ضروريًا، ومعذلك، قد يوصي الطبيب بإجراء عملية جراحية إذا:

كان الفتق أكثر من 1.5 سم في الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامين

كانت الأمعاء داخل كيس الفتق، مما يمنع أو يقلل من حركة الأمعاء

كان الفتق يسبب الألم

حدث تغير في لون الجلد في موقع الفتق

إذا تمزق الفتق، فإن الجراحة الطارئة ضرورية، ومع ذلك، فإن تمزق الفتق نادر للغاية.

من غير المرجح أن يختفي الفتق من تلقاء نفسه عند البالغين مقارنة بالأطفال، ونتيجة لذلك، يكونون أكثر عرضة للمضاعفات، ويكون لدى الشخص فرصة أكبر للحاجة إلى الجراحة.

الجراحة

تعد جراحة الفتق السري عملية جراحية صغيرة تستغرق عادة حوالي 20 - 30 دقيقة، وفي معظم الحالات، سيتمكن الشخص الذي سيخضع للجراحة من العودة إلى المنزل في نفس اليوم.

تتضمن الجراحة إجراء شق في قاعدة السرة ودفع الأنسجة البارزة إلى البطن، وقد يقوم الجراحون بإجراء جراحة مفتوحة أو بالمنظار.

في كثير من الحالات، سيقوم الجراح بعد ذلك بخياطة عضلات جدار البطن معًا لإغلاق الفتحة، وفي بعض الحالات، قد يستخدمون شبكات خاصة لتقوية المنطقة ومنع تكرار الفتق.

ومع ذلك، في حين ثبت أن هذا النهج يساعد في منع تكرار الفتق، إلا أنه ينطوي أيضًا على مضاعفات محتملة، بما في ذلك خطر الألم المزمن.

مضاعفات فتق السرة

إذا انحصر النتوء، ولم يكن من الممكن دفعه مرة أخرى إلى تجويف البطن، فقد تفقد الأمعاء إمدادها بالدم، مما يتسبب في حدوث تلف.

إذا قطع الفتق إمداد الدم إلى النتوء، فهناك خطر الإصابة بالغرغرينا والالتهابات التي تهدد الحياة، هذا نادر الحدوث عند البالغين وأقل شيوعًا عند الأطفال.

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