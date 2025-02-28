ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ27، وهذا موقف صلاح

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 هدفًا بعد ختام الجولة الـ 27 من البريميرليج.

وغاب محمد صلاح عن التهديف في الجولة الـ 27 في مباراة ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد ليواصل صلاح تربعه على صدارة ترتيب الهدافين، فيما رفع هالاند رصيده للهدف رقم 20 بعدما تخطى مانشستر سيتي نظيره توتنهام بهدف نظيف.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ27

محمد صلاح ليفربول 25 هدفًا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 20 هدفًا

ألكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 19 هدفًا

كريس وود نوتينجهام فورست 18 هدفًا

بريان مبيومو برينتفورد 15 هدفًا

كول بالمر تشيلسي 14 هدفًا

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 13 هدفًا

جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 12 هدفًا

يوان ويسا برينتفورد 12 هدفًا

أولي واتكينز أستون فيلا 12 هدفًا

جاستن كلويفرت بورنموث 12 هدفًا

وأسدل الستار على مباريات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز وست هام يونايتد أمام ليستر سيتي 2-0 مساء الخميس.

وحقق وست هام، فوزًا ثمينًا بنتيجة 2-0 على ضيفه ليستر سيتي، مساء الخميس، في ختام منافسات الجولة الـ 27 من عمر البريميرليج.

وافتتح توماس سوتشيك، التسجيل لوست هام في الدقيقة 21، فيما جاء الهدف الثاني عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز يانيك فيسترجارد لاعب ليستر، هدفًا عكسيًّا في الدقيقة 43.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد وست هام، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي والتاسع في المسابقة هذا الموسم، مقابل 6 تعادلات و12 خسارة، إلى 33 نقطة، ليتقدم للمركز 15.

في المقابل، تجمد رصيد ليستر، الذي نال خسارته 18 في المسابقة هذا الموسم مقابل 4 انتصارات و5 تعادلات، عند 17 نقطة في المركز قبل الأخير.



ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ27

1- ليفربول 67 نقطة

2- آرسنال 54 نقطة

3- نوتينجهام فورست 48 نقطة

4- مانشستر سيتي 47 نقطة

5- تشيلسي 46 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 44 نقطة

7- بورنموث 43 نقطة

8- برايتون 43 نقطة

9- فولهام 42 نقطة

10- أستون فيلا 42 نقطة

11- برينتفورد 38 نقطة

12- كريستال بالاس 36 نقطة

13- توتنهام هوتسبير 33 نقطة

14- مانشستر يونايتد 33 نقطة

15- وست هام يونايتد 33 نقطة

16- إيفرتون 32 نقطة

17- وولفرهامبتون 22 نقطة

18- إبسويتش تاون 17 نقطة

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20- ساوثهامتون 9 نقاط



نتائج مباريات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي

برايتون 2-1 بورنموث

كريستال بالاس 4-1 أستون فيلا

وولفرهامبتون 1-2 فولهام

تشيلسي 4-0 ساوثهامبتون

برينتفورد 1-1 إيفرتون

توتنهام 0-1 مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد 3-2 إيبسويتش تاون

نوتنينجهام فورست 0-0 أرسنال

ليفربول 2-0 نيوكاسل يونايتد

وست هام 2-0 ليستر سيتي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.