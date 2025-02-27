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رياضة

جيمس بيرس: تصريحات محمد صلاح الأخيرة محبطة

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

تحدث جيمس بيرس الصحفي الإنجليزي، عن آخر تطورات تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي.

وقال جيمس بيرس في حواره مع ستاد المحور: "لا يزال ليفربول يحاول التفاوض بشأن عقود جديدة لمحمد صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد وبالطبع، استمرت هذه المناقشات طوال النصف الأول من الموسم".

وأضاف: "نحن الآن في نهاية الموسم، ويمكن لهؤلاء اللاعبين، من الناحية النظرية، توقيع اتفاقيات ما قبل العقد مع أندية في الخارج للموسم المقبل، لكن حتى الآن لم يحدث ذلك، لا يزال ليفربول يحتفظ بالأمل في بقاء اللاعبين الثلاثة، ولكن من الواضح أن هذا مصدر قلق كبير لأنصاره في جميع أنحاء العالم".

واختتم حديثه قائلًا: "قال محمد صلاح في تصريحات مؤخرًا إن المناقشات لم تكتمل بعد، وأوضح أنه لا يزال هناك الكثير للاتفاق عليه في عقد جديد وهو محبط، لذا، ومن الواضح عندما تنظر إلى أهدافه وتمريراته الحاسمة حتى الآن هذا الموسم، فإن مشجعي ليفربول مستاؤون بشكل واضح لعدم الحصول على أخبار جيدة في هذا الجانب. لذا، تلك المفاوضات ما زالت مستمرة حتى الآن".

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