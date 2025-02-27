محمد صلاح في الصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ27

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، واصل محمد صلاح تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 25 هدفا قبل ختام الجولة الـ 27 من البريميرليج اليوم بمواجهة وست هام ضد ليستر سيتي.

وغاب محمد صلاح عن التهديف في الجولة الـ 27 في مباراة ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد ليواصل صلاح تربعه علي صدارة ترتيب الهدافين، فيما رفع هالاند رصيده للهدف رقم 20 بعدما تخطي مانشستر سيتي نظيره توتنهام بهدف نظيف.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباراة وست هام وليستر سيتي

محمد صلاح ليفربول 25 هدفا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 20 هدفا

ألكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 19 هدفا

كريس وود نوتينغهام فورست 18 هدفا

بريان مبيومو برينتفورد 15 هدفا

كول بالمر تشيلسي 14 هدفا

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 13 هدفا

جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 12 هدفا

يوان ويسا برينتفورد 12 هدفا

أولي واتكينز أستون فيلا 12 هدفا

جاستن كلويفرت بورنموث 12 هدفا

ويلتقي وست هام ضد ليستر سيتي مساء اليوم الخميس على ملعب "استاد لندن الأولمبي" في ختام الجولة 27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة وست هام أمام ليستر سيتي

وتقام مباراة وست هام وليستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز في العاشرة مساء اليوم الخميس بالجولة الـ 27 من البريميرليج.

القناة الناقلة لمباراة وست هام وليستر سيتي

وتنقل مباراة وست هام وليستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز عبر قناة بى ان سبورت 1HD.

وأجرى نادي ليستر سيتي تغييرات على جهازه الفني، في أعقاب النتائج السيئة للفريق في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيما سيحافظ الهولندي رود فان نيستلروي، المدير الفني، على منصبه.

التعديلات الجديدة في الجهاز الفني لفريق ليستر سيتي

وبعيدا عن ذلك غادر بن داوسن وداني ألكوك، مساعدا فان نيستلروي، موقعيهما بعد الخسارة الكبيرة صفر/4 أمام برينتفورد والتي وضعت ليستر في المركز قبل الأخير، بفارق خمس نقاط عن مراكز النجاة من الهبوط.

وكانت الهزيمة الأخيرة هي السادسة على التوالي على ملعبه بدون تسجيل أي هدف، وهو رقم قياسي في الدوري الإنجليزي.

وكان فان نيستلروي قد تولى المسؤولية في نوفمبر وقاد الفريق في 13 مباراة بالدوري الإنجليزي وفاز بمبارتين فقط وخسر عشر مباريات ليصبح منصبه مهددا، علما بأن تلك هي المهمة الثانية له كمدير فني بعد توليه مسؤولية تدريب آيندهوفن.

كما أنه عمل كمدرب مؤقت في مانشستر يونايتد، الذي سبق له اللعب في صفوفه لخمسة أعوام.

وكان داوسون وألكوك قد تواجدا في منصب مدرب الفريق الأول وانضما إلى ليستر بداية الموسم الجاري، إلى جانب ستيف كوبر، المدير الفني السابق الذي جرت إقالته في نوفمبر وتم استبداله بفان نيستلروي.

وقال ليستر في بيان له: "نود أن نعبر عن شكرنا وامتنانا لبن وداني لمساهمتهما الكبيرة في الفريق ونتمنى لهما التوفيق في خطواتهما المقبلة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.