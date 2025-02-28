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رياضة

وست هام يفوز على ليستر سيتي بثنائية في الدوري الإنجليزي

وست هام، فيتو
وست هام، فيتو

الدوري الإنجليزي، فاز فريق وست هام علي نظيره ليستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهم مساء اليوم الخميس على ملعب "إستاد لندن الأولمبي" في ختام الجولة 27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل سوستشيك وبوين هدفي فريق وست هام في الدقائق 21 و43. 

 

تشكيل وست هام أمام ليستر سيتي

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.
خط الدفاع: آرون وان بيساكا – توديبو – ماكسيميليان كيلمان –كريسويل.
خط الوسط: إيدسون ألفاريز – بروسي - محمد قدوس  – سكارليس – سوسيك.
خط الهجوم: بوين.

تشكيل ليستر سيتي أمام وست هام 

التعديلات الجديدة في الجهاز الفني لفريق ليستر سيتي 

وبعيدا عن ذلك غادر بن داوسن وداني ألكوك، مساعدا فان نيستلروي، موقعيهما بعد الخسارة الكبيرة صفر/4 أمام برينتفورد والتي وضعت ليستر في المركز قبل الأخير، بفارق خمس نقاط عن مراكز النجاة من الهبوط.

وكانت الهزيمة الأخيرة هي السادسة على التوالي على ملعبه بدون تسجيل أي هدف، وهو رقم قياسي في الدوري الإنجليزي.

وكان فان نيستلروي قد تولى المسؤولية في نوفمبر الماضي، وقاد الفريق في 13 مباراة بالدوري الإنجليزي وفاز بمباراتين فقط وخسر عشر مباريات ليصبح منصبه مهددا، علما بأن تلك هي المهمة الثانية له كمدير فني بعد توليه مسؤولية تدريب آيندهوفن.

كما أنه عمل كمدرب مؤقت في مانشستر يونايتد، الذي سبق له اللعب في صفوفه لخمسة أعوام.

وكان داوسون وألكوك قد تواجدا في منصب مدرب الفريق الأول وانضما إلى ليستر بداية الموسم الجاري، إلى جانب ستيف كوبر، المدير الفني السابق الذي جرت إقالته في نوفمبر وتم استبداله بفان نيستلروي.

وقال ليستر  في بيان: "نود أن نعبر عن شكرنا وامتنانا لبن وداني لمساهمتهما الكبيرة في الفريق ونتمنى لهما التوفيق في خطواتهما المقبلة".

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الدوري الانجليزي وست هام ليستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز

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