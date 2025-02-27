تعليق مثير من سلوت بعد قيادة ليفربول من المدرجات أمام نيوكاسل

أعرب أرني سلوت، مدرب ليفربول عن ارتياحه بعد فوز الريدز على ضيفه نيوكاسل يونايتد 2-0 مساء الأربعاء، ضمن الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وابتعد ليفربول بهذا الفوز، بفارق 13 نقطة عن آرسنال أقرب مطارديه في الدوري الإنجليزي، وشاهد سلوت المباراة من المدرجات، حيث يخضع حاليا لعقوبة الإيقاف.

الرؤية أفضل في المدرجات

وقال سلوت في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية: "كما توقعت، الرؤية كانت أفضل في المدرجات مقارنة بالخط الجانبي، لكنها ليست تجربة أحبها أو أريد تكرارها كثيرًا، لكننا فزنا بالمباراة بنهاية المطاف".

وأضاف: "هذا الأداء كان أقرب إلى الطريقة التي فزنا بها في المباريات السابقة. مواجهة مانشستر سيتي كانت مختلفة تمامًا، لكن مباراة نيوكاسل لعبنا بنفس النهج الذي كنا عليه طوال الموسم".

وواصل: "بعد مباريات إيفرتون ووولفرهامبتون وأستون فيلا، بدأ الناس يشكّون بنا. وكان علينا أن نرد على ذلك. من السهل تحفيز اللاعبين عندما يواجهون الانتقادات، لكن بعد فوزنا على مانشستر سيتي، الجميع كان إيجابيًا جدًا. هنا تكمن التحديات الحقيقية، عندما يصبح اللاعبون واثقين وربما حتى متراخين. لكن فقط من يريدون تحقيق شيء كبير هم من يجدون دافعًا إضافيًا للفوز بالمواجهة التالية أيضًا".

واضاف المدرب الهولندي: "لدينا بضعة أيام راحة لأننا للأسف لا نلعب في كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الأسبوع. بعض اللاعبين كانوا بحاجة إلى دقائق لعب، لكن في الوقت نفسه هناك غيرهم بحاجة إلى الراحة".

جدير بالذكر أنه تم إيقاف سلوت مباراتين، حيث اعترف بتهمة "التصرف بطريقة غير لائقة واستخدام كلمات وسلوك مهين ومسيء أو كلاهما تجاه حكم المباراة والحكم المساعد" بمباراة ديربي "الميرسيسايد" أمام إيفرتون.

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