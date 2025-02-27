التشكيل الرسمي لمباراة وست هام ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، أعلن فريقا وست هام وليستر سيتي عن تشكيل فريقيهما للمباراة المقرر لها مساء اليوم الخميس على ملعب "ستاد لندن الأولمبي" في ختام الجولة 27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل وست هام أمام ليستر سيتي

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا – توديبو – ماكسيميليان كيلمان –كريسويل.

خط الوسط: إيدسون ألفاريز – بروسي - محمد قدوس – سكارليس – سوسيك.

خط الهجوم: بوين.

تشكيل ليستر سيتي أمام وست هام

موعد مباراة وست هام أمام ليستر سيتي

وتقام مباراة وست هام وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في العاشرة مساء اليوم الخميس بالجولة الـ 27 من البريميرليج.

القناة الناقلة لمباراة وست هام وليستر سيتي

وتنقل مباراة وست هام وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة بى إن سبورت 1HD.

وأجرى نادي ليستر سيتي تغييرات على جهازه الفني، في أعقاب النتائج السيئة للفريق في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيما حافظ الهولندي رود فان نيستلروي، المدير الفني، على منصبه.

التعديلات الجديدة في الجهاز الفني لفريق ليستر سيتي

وبعيدا عن ذلك غادر بن داوسن وداني ألكوك، مساعدا فان نيستلروي، موقعيهما بعد الخسارة الكبيرة صفر/4 أمام برينتفورد والتي وضعت ليستر في المركز قبل الأخير، بفارق خمس نقاط عن مراكز النجاة من الهبوط.

وكانت الهزيمة الأخيرة هي السادسة على التوالي على ملعبه بدون تسجيل أي هدف، وهو رقم قياسي في الدوري الإنجليزي.

وكان فان نيستلروي قد تولى المسؤولية في نوفمبر الماضي، وقاد الفريق في 13 مباراة بالدوري الإنجليزي وفاز بمباراتين فقط وخسر عشر مباريات ليصبح منصبه مهددا، علما بأن تلك هي المهمة الثانية له كمدير فني بعد توليه مسؤولية تدريب آيندهوفن.

كما أنه عمل كمدرب مؤقت في مانشستر يونايتد، الذي سبق له اللعب في صفوفه لخمسة أعوام.

وكان داوسون وألكوك قد تواجدا في منصب مدرب الفريق الأول وانضما إلى ليستر بداية الموسم الجاري، إلى جانب ستيف كوبر، المدير الفني السابق الذي جرت إقالته في نوفمبر وتم استبداله بفان نيستلروي.

وقال ليستر في بيان: "نود أن نعبر عن شكرنا وامتنانا لبن وداني لمساهمتهما الكبيرة في الفريق ونتمنى لهما التوفيق في خطواتهما المقبلة".

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