آرسنال يسقط في فخ الخسارة أمام وست هام بالدوري الإنجليزي

فاز فريق وست هام يونايتد على نظيره آرسنال بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، في الأسبوع الـ 26 من بطولة الدوري الإنجليزي، فى إستاد الإمارات.

جاء هدف وست هام عن طريق جارود بوين في الدقيقة 43.

ترتيب آرسنال ووست هام في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة يحتل نادي أرسنال المركز الثاني برصيد 53 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، أما وست هام فحل في المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة.

تشكيل آرسنال ضد وست هام

وجاء تشكيل آرسنال ضد وست هام كالتالي:

"رايا، تيمبر، ساليبا، جابرييل، كالافيوري، بارتي، رايس، أوديجارد، نوانيري، تروسارد، ميرينو".



تشكيل وست هام ضد ارسنال

فيما بدأ وست هام كالتالي:

"أريولا، وان بيساكا، توديبو، كيلمان، كريسويل، سكارلز، ألفاريز، وارد براوس، سوتشيك، بووين، قدوس".



وكان فريق أرسنال فاز على وست هام يونايتد في مباراة الذهاب بنتيجة 5-2، في بطولة الدوري الإنجليزي.

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