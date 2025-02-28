الطرشي زينة موائد رمضان.. زيادة الإقبال على المخللات في الشهر الكريم.. إقبال كثيف على البلدي والزيتون.. وهذه أبرز الأسعار والأنواع (فيديو وصور)

مع اقتراب شهر رمضان، تزداد الاستعدادات داخل محلات الطرشي في مختلف أحياء مصر، وخاصة في منطقة السيدة زينب، حيث تشتهر هذه المنطقة العريقة بصناع المخللات البلدي، أو كما يُطلق عليها المصريون "الطرشي". في هذا السياق، التقينا بـ محمود الحريف، أحد أقدم "الطرشجية" في السيدة زينب، ليحدثنا عن تجهيزاته لشهر رمضان، وأهمية الطرشي البلدي في السفرة الرمضانية، بالإضافة إلى تفاصيل موسم "الكرسي"، الذي يُعد من أهم الفترات في تجارة الطرشي.

الطرشي في رمضان.. طبق لا غنى عنه

يؤكد محمود الحريف أن الطرشي يُعتبر من المكونات الأساسية على مائدة الإفطار في رمضان، حيث يُستخدم كمقبلات فاتحة للشهية تساعد في توازن النكهات، خاصة بعد ساعات طويلة من الصيام. ويضيف:

"الطرشي البلدي ليس مجرد مخللات، بل هو عنصر مكمل للمائدة المصرية، فالأكلات الدسمة مثل الفول والطعمية والمشاوي تحتاج إلى الطرشي لمعادلة الطعم وإضفاء نكهة حامضة ومقرمشة."

ويشير الحريف إلى أن هناك أنواعًا مختلفة من الطرشي، لكن أكثرها طلبًا في رمضان هو الطرشي المشكل، الذي يجمع بين الخيار، والجزر، واللفت، والفلفل، والزيتون، والليمون.

"موسم الطرشي".. ذروة البيع في رمضان

يصف محمود الحريف فترة رمضان بأنها "موسم الطرشي"، وهي التسمية التي يطلقها الطرشجية على هذه الفترة بسبب الإقبال الكبير على شراء الطرشي، حيث تتكدس المحلات بالمشترين ويجلس العمال على المخلل طوال اليوم لتلبية الطلبات.

"في رمضان، البيع يكون على مدار اليوم، والناس تأتي قبل الإفطار بوقت قليل لشراء الطرشي الطازج. نعمل بكامل طاقتنا في هذا الموسم، لأنه يمثل ذروة المبيعات خلال العام."

ويضيف أن الأسعار تختلف حسب الكمية والنوع، لكن الطرشي البلدي يظل في متناول الجميع.

أسعار الطرشي في الأسواق

مع زيادة الطلب، تبقى الأسعار مستقرة نسبيًا، حيث يسعى التجار إلى توفير المخللات بأسعار مناسبة للمستهلكين. ويبدأ سعر كيس المخلل، وهو الكيس الصغير الذي يحتوي على خليط من المخللات، من 5 جنيهات، في حين تُباع الكميات الأكبر بأسعار تتراوح بين 20 و50 جنيهًا حسب الحجم والجودة.

جدول بأسعار بعض أنواع الطرشي البلدي

النوع السعر للكيلو (بالجنيه) طرشي مشكل (خيار، جزر، لفت، فلفل، زيتون، ليمون) 40 خيار مخلل 30 زيتون أخضر مخلل 50 ليمون معصفر مخلل 45 لفت مخلل 20 فلفل حار مخلل 35 كيس طرشي صغير 5

إقبال المصريين على الطرشي البلدي

رغم انتشار المخللات المعلبة في الأسواق، إلا أن الطرشي البلدي لا يزال يحتفظ بمكانته بين المصريين، خاصة في رمضان. ويشير محمود الحريف إلى أن السر وراء هذا الإقبال هو الطعم الطبيعي والنكهات الغنية التي لا يمكن أن تضاهيها المنتجات الصناعية.

"الناس تفضل الطرشي البلدي لأنه مصنوع من مكونات طبيعية، وبدون مواد حافظة. الطعم مختلف تمامًا عن المخللات الجاهزة، خاصة عندما يكون طازجًا ومعدًا بنفس الطريقة التقليدية التي ورثناها عن أجدادنا."

يظل الطرشي البلدي عنصرًا أساسيًا في المائدة المصرية، خاصة في شهر رمضان، حيث يضيف لمسة شهية للأطعمة ويساعد في تحسين الهضم بعد ساعات الصيام الطويلة. وبينما يستمر موسم "الطرشي" في تحقيق رواج كبير للطرشجية مثل محمود الحريف، يبقى الطرشي البلدي رمزًا لتراث الطهي المصري الذي لا يفقد مكانته مهما تطورت الأذواق.

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