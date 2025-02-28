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حوادث

حملة أمنية في أسوان تضبط 6 قضايا جلب مخدرات وتنفيذ 1642 حكما قضائيا

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

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وأسفرت الجهود خلال 48 ساعة الأخيرة، عن ضبط 6 قضايا جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهم (كميات من مخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين - مخدر الشابو) بحوزة 9 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية".

 

كما ضبط 8 قطع سلاح ناري "بدون ترخيص" عبارة عن (بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 5 أفرد محلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتنفيذ 1642 حكمًا قضائيًّا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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