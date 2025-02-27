الخميس 27 فبراير 2025
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حوادث

الداخلية توجه مأموريات أمنية لتوزيع كراتين رمضان في المحافظات (صور)

الداخلية توجه مأموريات
الداخلية توجه مأموريات أمنية لتوزيع كراتين رمضان بالمحافظات

وجهت وزارة الداخلية مأموريات إلى المناطق الأولى بالرعاية بنطاق كل مديرية لتوزيع مساعدات عينية على قاطنيها “كراتين رمضان” بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
 

 ويأتى ذلك في إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية في المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية التى تؤكد الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمني الهادف إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

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