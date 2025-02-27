الخميس 27 فبراير 2025
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خارج الحدود

خروج أولى حافلات الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر باتجاه رام الله بالضفة الغربية (فيديو)

حافلة الأسرى الفلسطينيين،
حافلة الأسرى الفلسطينيين، فيتو

غادرت حافلة للصليب الأحمر التي تقل 43 أسيرًا فلسطينيًّا من سجن عوفر إلى رام الله بالضفة الغربية بحسب "سكاي نيوز عربية".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد خروج أولى حافلات الأسرى من سجن عوفر باتجاه بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية.

وكان مسؤول أمني إسرائيلي قد أفاد بأن حركة حماس سلمت الصليب الأحمر جثث 4 إسرائيليين كانوا محتجزين في قطاع غزة.

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر في حماس قوله إنه "تمّ تسليم الجثامين الأربعة للأسرى الإسرائيليين قبل قليل للصليب الأحمر في خان يونس" جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحركة تنتظر الآن أن تفرج الدولة العبرية "عن دفعة المعتقلين الفلسطينيين وفق الاتفاق" المبرم بين الجانبين.

وكانت حماس قد قالت يوم الأربعاء، إن عملية التبادل القادمة للأسرى الفلسطينيين مقابل رفات رهائن إسرائيليين ستحدث "بآلية جديدة" تضمن التزام إسرائيل بالتنفيذ.

وقالت الحركة إنها لم تتلق أي مقترح بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار "رغم جاهزيتنا لها وحرصنا على المضي قدما فيها لإتمام كل مراحل الاتفاق".

وبالتزامن مع وصول أول دفعة للأسرى المفرج عنهم، تجددت المواجهات بين الأهالي والقوات الإسرائيلية في بلدة بيتونيا الواقعة قرب سجن عوفر.

واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم بلدة بيتونيا لقمع الاحتفالات باستقبال الأسرى.

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