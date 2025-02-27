أغلقت إدارة ميناء العريش في محافظة شمال سيناء اليوم الخميس، الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن بسبب زيادة سرعة الرياح.

إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية

حالة الطقس فى رمضان، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة طقس السبت المقبل بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان الكريم، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى السواحل الغربية، دافئ على الجنوب شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية ومعتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء ودافئا جنوب الصعيد.

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