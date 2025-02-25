الثلاثاء 25 فبراير 2025
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محافظات

محافظ شمال سيناء ورئيس جامعة العريش يشهدان افتتاح وتطوير بعض منشآت الجامعة

جانب من افتتاح وتطوير
جانب من افتتاح وتطوير بعض منشآت جامعة العريش، فيتو

 شهد اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وعواقل سيناء الافتتاح الابتدائي للبوابة الرئيسية للجامعة ومبنى المعامل بكلية العلوم الزراعية البيئية.

 

محافظ شمال سيناء ورئيس جامعة العريش يشهدان افتتاح وتطوير بعض منشآت الجامعة 

 يأتي هذا الافتتاح في إطار خطة التطوير والتحديث التي تنفذها الجامعة لتعزيز بنيتها التحتية وتوفير بيئة تعليمية متطورة تلبي احتياجات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع السيناوي.

وخلال الافتتاح أشاد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء بجهود الجامعة في الارتقاء بالمستوى التعليمي والتوسع في المشروعات التنموية التي تسهم في دعم العملية التعليمية وخدمة المجتمع المحلي.


ومن جانبه أعرب الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش عن سعادته بهذه المشروعات الجديدة، وتوجة بالشكر والعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه  للتنمية المستدامة لمحافظة شمال سيناء بصفة عامة ولجامعة العريش خاصة، مشيرًا إلى أن الافتتاح الابتدائي للبوابة الرئيسية سيسهل حركة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والسادة العاملين والزائرين، كما أن المنشآت الجديدة ستوفر بيئة تعليمية حديثة تواكب التطورات الأكاديمية، وأن هذه التوسعات تأتي ضمن رؤية الجامعة لمواكبة التطورات الأكاديمية والتكنولوجية.

 


وتضمنت المشروعات الجديدة مباني أكاديمية، معامل متطورة، قاعات دراسية مجهزة، ومرافق خدمية حديثة متكاملة، تهدف إلى تحسين جودة التعليم والبحث العلمي، وتوفير بيئة مثالية للطلاب والباحثين داخل الجامعة.


كما تفقد الضيوف مركز خدمات أصحاب الهمم بالجامعة وكذلك مركز إبداع مصر الرقمية  " كريتيفا cerativa " بجامعة العريش. 

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