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أخبار مصر

تحذير عاجل، غطاء سحابي كثيف يصاحبه سقوط أمطار على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود غطاء سحابى كثيف من السحب المنخفضة والمتوسطة يؤثر على القاهرة الكبرى وشمال البلاد يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى.

 

احذر هذه الأوقات، حالة الطقس غدًا الإثنين 10 فبراير 2025

الأرصاد الجوية تكشف مناطق سقوط الأمطار خلال الـ5 أيام المقبلة (فيديو)

احذر هذه الأوقات، حالة الطقس غدًا الإثنين 10 فبراير 2025

الأرصاد الجوية تكشف مناطق سقوط الأمطار خلال الـ5 أيام المقبلة (فيديو)


أعلنت، هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 17

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11

 

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