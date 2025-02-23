الأحد 23 فبراير 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم الأحد، اضطراب حركة الملاحة على البحرين الأحمر والمتوسط

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط اليوم الأحد، حيث تصل سرعة الرياح من 40:60 كم فى الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 2:3 متر.

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وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، حيث يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري معتدل على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية ومعتدل على  شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء ودافئا جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 16

درجة الحرارة الصغرى:  11

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 11

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 8

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:11
 

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