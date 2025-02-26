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محافظات

محافظ شمال سيناء يفتتح 4 محطات تحلية مياه في الشيخ زويد

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء خلال الافتتاح

افتتح اليوم  محافظ شمال سيناء اربعة محطات تحلية، تم تنفيذها من خلال جمعية البر والتقوى المصرية بقرى الشيخ زويد.

وثمن اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء دور منظمات المجتمع المدني في دعم التنمية المحلية في مراكز محافظة شمال سيناء،  خاصة في قطاعات الزراعة وتحلية المياه، بما يدعم قدرات الدولة في تفعيل التنمية المستدامة والشاملة التي وضعت اسسها الدولة في كافة بقاع المحافظة، و وجه المحافظ الشكر لجمعية البر والتقوى المصرية على ما تبذله من خدمات لاهالي محافظة شمال سيناء.

 

وقال عبد الرحمن يوسف مسئول جمعية البر والتقوى المصرية بشمال سيناء ان المحطة الاولى طاقة انتاجية ٢٠ متر مكعب يوميا بتجمع القواديس قرية ابولفيتة، المحطة الثانية طاقة انتاجية ٢٠ متر مكعب يوميا بتجمع النخلات بقرية قبر عمير، المحطة الثالثة طاقة انتاجية ٣٠ متر مكعب يوميا بتجمع الزنكلون بمدينة الشيخ زويد، المحطة الرابعة طاقة انتاجية ٢٠ متر مكعب يوميا بتجمع الكراشين ساحل البحر الشيخ زويد.

واضاف عبد الرحمن يوسف، ان المحطات الاربعة التى افتتحها السيد المحافظ اليوم نفذتها جمعية البر والتقوى المصرية خلال الشهرين الماضيين خدمة لاهالي شمال سيناء وقد سبق ان نفذت الجمعية عدد ٨ محطات بقرى ومراكز شمال سيناء خلال عام ٢٠٢٤، كما أكد ان السيد الدكتور عماد عوض رئيس مجلس إدارة الجمعية لا يوفر جهدا تجاه ما يحتاجه اهلنا بشمال سيناء.

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