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محافظ الدقهلية: 1100 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بمدينة المطرية

القافلة الطبية المجانية
القافلة الطبية المجانية بمدينة المطرية، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية والعلاجية المجانية، والتي أقيمت بمدينة المطرية، واستفاد منها بالكشف وتلقي العلاج بالمجان 1100 مواطن، وأكد أنها تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية والعلاجية المجانية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن والقرى وتخفيفا عنهم.


1100 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بمدينة المطرية  

وأكد محافظ الدقهلية استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة، وقوافل العلاج المتكاملة، بالتنسيق مع المجتمع المدني.

 

القافلة ضمت 70 من أطقم أطباء وتمريض وإداريين

من جهته، قال المحاسب نادر محي الدين رئيس مركز ومدينة المطرية، إن القافلة ضمت 70 من أطقم أطباء وتمريض واداريين، وقامت بالكشف على 1100 مواطن، وأقيمت بالجمعية الشرعية بمجمع منار الإسلام الطبي، بالتنسيق بين رئاسة مركز ومدينة المطرية، ومديرية الصحة، بالتعاون مع الجامعة البريطانية في مصر، ومؤسسة مشكاة نور، وشملت تخصصات، الأسنان، والعظام، والباطنية، والتحاليل، وتم صرف العلاج بالمجان.

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