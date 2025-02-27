محافظ الدقهلية يتابع افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة المطرية (صور)

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة المطرية، في إطار خطة المحافظة لتعميم معارض أهلا رمضان بجميع مراكز ومدن المحافظة، لتوفير مختلف المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تناسب محدودي الدخل والأسر المتوسطة.

إقامة منافذ بيع السلع، وسوق اليوم الواحد، ومعارض أهلا رمضان

وأكد محافظ الدقهلية أنه يدعم جميع المبادرات التي تعمل على توفير مطالب المواطنين واحتياجاتهم وتخفيف العبء عن كاهل الأسر، عن طريق إقامة منافذ بيع السلع، وسوق اليوم الواحد، ومعارض أهلا رمضان، ومنافذ بيع اللحوم الثابتة والمتنقلة، ومنافذ بيع الخضراوات والفاكهة.

المعرض مقام بجوار مجلس المدينة بشارع الثورة

من جهته، أوضح نادر محي الدين رئيس مركز ومدينة المطرية، أن المعرض مقام، بجوار مجلس المدينة بشارع الثورة، بالتنسيق مع إدارة التموين والمجتمع المدني، ويضم مجموعة متنوعة من المنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطنون خلال الشهر الكريم، في إطار خطة المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين في تلبية احتياجاتهم الأساسية، وبأسعار تناسب جميع الفئات.

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