الأحد 20 أكتوبر 2024
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الكشف الطبي على 1806 مرضى ضمن فعاليات القوافل العلاجية في الدقهلية

قافلة طبية بالدقهلية،
قافلة طبية بالدقهلية، فيتو

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة توقيع الكشف على 1806 مرضى وذلك  ضمن فعاليات قافلتين علاجتين خلال الأسبوع الماضى فى قرية ميت يعيش مركز ميت غمر وقافلة أخرى  فى  ابو جلال شربين.

توقيع الكشف على 1806 مرضى  ضمن فعاليات القوافل العلاجية 

وأضاف وكيل الوزارة أن هذه القوافل العلاجية المجانية تُنظم بشكل أسبوعي في إطار حرص مديرية الصحة بالمحافظة بالتزامن مع انطلاق مبادرة بداية لتنمية الإنسان على توسيع عدد القوافل الطبية بالمناطق النائية والمحرومة.

فعاليات القافلة الأولى بـ" ميت يعيش ت

وصرحت الدكتورة علياء ابو السعود منسق عام القوافل أن فعاليات القافلة الأولى بـ" ميت يعيش تضمنت إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ157 حالة، وفحص 49 حالة بالأشعة والسونار، بالإضافة إلى إجراء 181تحليلًا بمعمل الدم والطفيليات.

قافلة  ابو جلال بشربين

وشهدت قافلة ابو جلال بشربين  توقيع الكشف على 962 مريضًا من بينهم 155 حالة باطنة و126 أطفال علاوة على 159 حالة عظام و75 أنف وأذن علاوة على تحويل 9 حالات للمستشفيات واستصدار 8 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

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