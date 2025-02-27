الخميس 27 فبراير 2025
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خارج الحدود

استشهاد وإصابة شخصين في غارات إسرائيلية على لبنان

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن شخصا استشهد وأصيب آخر في غارات إسرائيلية استهدفت آلية شمالي مدينة الهرمل شرقي لبنان.

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان 

وينتهك جيش الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، ويواصل شن غارات على عدد من المدن اللبنانية، ورفض الانسحاب الكامل من أراضي جنوب لبنان كما ينص الاتفاق.

 

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن قوات الاحتلال انسحب من جنوب لبنان باستثناء 5 مواقع مع انقضاء المهلة المقررة.

وأفاد مسؤول أمني لبناني أن قوات الاحتلال بدأت بالانسحاب من قرى حدودية مع تقدم الجيش اللبناني، وذلك مع انتهاء مهلة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وقال المسؤول، طالبًا عدم كشف هويته، إن "القوات الإسرائيلية بدأت بالانسحاب من قرى حدودية بما في ذلك ميس الجبل وبليدا مع تقدّم الجيش اللبناني".

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الجيش سيترك أعدادًا صغيرة من القوات في خمسة مواقع استراتيجية في جنوب لبنان بعد حلول موعد الانسحاب في 18 فبراير.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى البقاء في تلك النقاط في الوقت الحالي للدفاع عن الإسرائيليين، والتأكد من اكتمال العملية وتسليمها (النقاط) في نهاية المطاف إلى القوات المسلحة اللبنانية".

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لبنان جنوب لبنان جيش الاحتلال حزب الله

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