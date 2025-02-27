الخميس 27 فبراير 2025
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أخبار مصر

إتاحة الاستعلام عن موعد امتحان وظائف البريد للمتقدمين من الغربية والدقهلية

بوابة الوظائف الحكومية،فيتو
بوابة الوظائف الحكومية،فيتو
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 أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم عن إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف أخصائي بريد- أخصائي مكتب بريد- أخصائي خدمة عملاء، بالهيئة القومية للبريد، من محافظتي الغربية والدقهلية، ويمكنهم الاستعلام عن موعدهم المقرر على موقع بوابة الوظائف الحكومية 

 

 وأوضح الجهاز أن المحافظة التالية لمحافظتي الغربية والدقهلية التي سيتم إتاحة الاستعلام للمتقدمين منها هي الفيوم، وذلك في إطار التيسير على المتقدمات والمتقدمين، ومراعاة للظروف المناخية، وإتاحة وقت مناسب أمام المتقدمين لحجز مواعيد وسائل المواصلات المتنوعة خاصة القطارات قبل وبعد مواسم الأعياد، أخذا في الاعتبار أن المسابقة تجرى على مستوى الجمهورية وليس المحافظة.

 

وأهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمات والمتقدمين، من المحافظات الأخرى، المتابعة على الموقع الإلكتروني للجهاز والصفحة الرسمية على الفيس بوك، لمعرفة مواعيد الامتحان المزمع عقده.

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