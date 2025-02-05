الأربعاء 05 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مجلس جامعة طنطا يخصص عددا من المباني لإنشاء الجامعة الأهلية

جامعة طنطا، فيتو
جامعة طنطا، فيتو

وافق مجلس جامعة طنطا على تخصيص عدد من المباني داخل حرم الجامعة بمجمع كليات "سبرباى" لإنشاء جامعة طنطا الأهلية.

منطقة الغربية الأزهرية تعلن أسماء المقبولين في مسابقة معلمي الحصة

قافلة جامعة طنطا الطبية تفحص 1051 مريضًا بقرية كفر الشيخ مفتاح

واستعرض المجلس تقريرا عن مقترح انشاء جامعة طنطا الأهلية، يرتكز على رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، متضمنا المنظور القومي والإقليمي والإطار التنفيذي المرحلي، بهدف توسيع فرص الحصول على تعليم متميز بجودة عالمية، مما يجعلها أكثر تركيزًا على تطوير مخرجات العملية التعليمية والبحث العلمي.

 

كما أوضح التقرير المردود المجتمعي المتوقع في التطوير المهاري والإسهام في إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل المحلي والدولي بـ محافظة الغربية، مع توفير فرص تعليمية جيدة لشرائح واسعة من المجتمع، والمردود الاقتصادي من خلال التركيز على تخصصات وتخفيف الضغط على الجامعات الحكومية، والمردود البيئي في تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال تقليل اغتراب الطلاب والاحتياج للانتقال لمسافات بعيدة نتيجة لالتحاقهم ببرامج دراسية ومؤسسات خارج النطاق الجغرافي، كما أوضح التقرير إمكانية وجود فرص مستقبلية للتوسع في المنشآت.

جاء ذلك خلال مجلس جامعة طنطا المنعقد في جلسته اليوم برئاسة الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، بحضور الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، والمستشار القانوني للجامعة، وأمين عام الجامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

قافلة جامعة طنطا الطبية تفحص 1051 مريضًا بقرية كفر الشيخ مفتاح

منطقة الغربية الأزهرية تعلن أسماء المقبولين في مسابقة معلمي الحصة

رئيس جامعة طنطا يطمئن على مصابي حادث طريق “طنطا - قطور”

جامعة طنطا تحتل المركز الـ 19 أفريقيا بين 70 جامعة مصنفة
ads

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 81.3%

زيادة جديدة لهذه الفئات من أصحاب المعاشات في شهر مارس المقبل

رئيس الوزراء: حزمة زيادة المرتبات قيد العرض على الرئيس

اقتراحان داخل الأهلي لترضية علي معلول

إضافة التجمع السابع، الحكومة توافق على تعديل حدود مدينة القاهرة الجديدة

اقتراب ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2025

سعر الذهب عيار 21، الجنون يصيب الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء

منوعات

المزيد

ضبط لص سرق 3 كيلو ذهب بعد اختبائه 3 أيام في فتحة تهوية

توقيع أطول عقوبة على مواطن أمريكي بسبب إساءة معاملة الحيوانات

العثور على قبر مصاص دماء في كرواتيا

مرشحة للكونجرس الأمريكي تسخر من زيلينسكي بعد طلبه أسلحة نووية (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-2-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأربعاء 5-2-2025 في البورصات العالمية

سعر الأرز اليوم بالأسواق اليوم الأربعاء 5-2-2025

أسعار الشوفان، تعرف على أسعار الشوفان اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حصاد الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الـ12 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء بين الأذان والإقامة لتفريج الهموم والكروب

تفسير حلم خروج الدم من العين في المنام وعلاقته بالندم الشديد

موالد أولياء الله الصالحين بالأقصر في شهر شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية