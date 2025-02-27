في غياب الجمهور، استاد القاهرة جاهز لمباراة الزمالك وزد في الدوري (صور)

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة نظيره زد اليوم الخميس في استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك مباراته بدون جماهير تطبيقا للعقوبة الموقعة على القلعة البيضاء من رابطة الأندية عقب مباراة القمة.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام زد في الدوري الممتاز

تنطلق مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز اليوم الخميس في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك وزد عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وزد في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، فيما يحتل زد المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

ويبحث الزمالك عن العودة إلى طريق الانتصارات في الدوري الممتاز عبر بوابة زد، وذلك عقب التعادل في آخر جولتين أمام بتروجت والأهلي بنفس النتيجة 1-1.

وكان نادي الزمالك قد تعادل في مباراته الماضية أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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