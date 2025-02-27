الخميس 27 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ليبيا تكشف هوية 24 مفقودًا منذ 2011 بتحليل البصمة الوراثية

ليبيا تكشف هوية 24
ليبيا تكشف هوية 24 مفقودا، فيتو

 أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا عن التعرف على 24 حالة مجهولة الهوية من مفقودي عام 2011، وذلك من خلال تحليل الحمض النووي "دي إن إيه" (DNA). 

 

اندلاع الحرب في بداية "ثورة فبراير عام 2011

وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أوضح عبدالعزيز الجعفري، مدير إدارة الإعلام في الهيئة، أن اللجنة العلمية في الهيئة اجتمعت لمناقشة ومراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية التي تم إجراؤها على عينات من الرفات ومقارنتها ببيانات أهالي المفقودين.

وقال الجعفري إن اللجنة اعتمدت النتائج بعد مراجعة دقيقة من قبل إدارات البحث عن الرفات، وتوثيق بيانات أهالي المفقودين، والطب الشرعي، ما أسفر عن تحديد هوية 24 مفقودًا ظلوا مجهولي الهوية منذ اندلاع الحرب في بداية "ثورة فبراير عام 2011".

وأضاف أنه تمت إحالة تقارير المطابقة رسميًا إلى مكتب النائب العام في العاصمة طرابلس، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان مدير مكتب الإعلام في الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، عبدالعزيز الجعفري، قال إن الهيئة قامت باستخراج تسع جثث من مقبرة بئر الأسطى ميلاد في منطقة تاجوراء غرب العاصمة طرابلس.

 

 وأوضح الجعفري، في تصريح بحسب سبوتنيك، أن "الفرق المتخصصة في الهيئة، بالتعاون مع إدارة الطب الشرعي وإدارة الرفات، قامت بأخذ 45 عينة من 15 جثمانًا، وذلك لإحالة هذه العينات إلى إدارة المختبرات من أجل إجراء عملية المطابقة".

وأضاف المسؤول الليبي أن "هذه الجثث تعود لعام 2011".

وكان لطفي المصراتي، مدير إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين في ليبيا، صرح بأنه تم انتشال 22 جثة من المباني المهدمة والمنهارة في حي "الكامبو" في منطقة الجيزة البحرية في مدينة سرت.

وأكد المصراتي، في تصريح بحسب "سبوتنيك"، بأن "الهيئة اكتشفت مقبرتين في حي الكامبو واستخرجت 27 جثمانا مجهول الهوية".

وقال مدير إدارة البحث عن الرفات إن "العمل جار على أخذ عينات من الحمض النووي "دي إن إيه" من 70 حالة بمستشفى ابن سينا، وتم دفن 59 جثة بالفعل بمقبرة أبو رويلة غربي مدينة سرت وسط ليبيا"، وأكد المصراتي أن العمل جار ومستمر على اكتشاف مقابر أخرى في المنطقة.

التعرف على هويات أصحاب الجثث

يشار إلى أن السلطات الأمنية الليبية، كانت قد اكتشفت في مارس الماضي، مقبرة جماعية تضم 65 جثة لمهاجرين غير شرعيين تم دفنهم في وادٍ بمنطقة الشويرف الواقعة غربي ليبيا، ضمن نطاق حكومة الوحدة الوطنية.

وفتحت السلطات الأمنية تحقيقا واسعا للوقوف على ملابسات الواقعة، والتعرف على هويات أصحاب الجثث وسبب وفاتهم والجهة المسؤولة عن دفنهم في هذا المكان، دون الكشف عن جنسياتهم حتى الآن.

وتستغل شبكات الاتجار بالبشر، ليبيا كنقطة عبور نحو أوروبا، خاصة في ظل الانفلات الأمني والانقسام المستمر منذ العام 2011، إضافة لنشاط بعض الميليشيات والعصابات في ليبيا في عملية الاتجار بالبشر.

الحقائق التابعة للأمم المتحدة

وجمع المتخصصون في الجهاز عينات من الحمض النووي لكل جثة، وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية وبأمر من المدعي العام تمت إعادة دفن الجثث.

وفي مارس 2022، أكدت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، أن هناك "مقابر جماعية" في مدينة بني وليد الصحراوية، وشهد أحد سكان المنطقة بأنه دفن ثلاثة في إحداها بنفسه، ونقلت بعثة تقصي الحقائق أن التقارير تضمنت شهادات نساء من شرقي أفريقيا بتعرضهن للاغتصاب واعتداءات جنسية.

ويتم الكشف في ليبيا عن بعض المقابر بعد جهود البحث التي تبذلها الفرق المتخصصة، إذ سُجل عدد كبير من حالات الفقدان منذ عام 2011 حتى الآن.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليبيا DNA الرفات المفقودين في ليبيا طرابلس

مواد متعلقة

بعد التقرير الأممي، الدبيبة يلتقي نائب قائد قوات أفريكوم في طرابلس

الاحتجاجات في ليبيا تمتد للعاصمة طرابلس رفضا للتطبيع مع إسرائيل

مظاهرات حاشدة في طرابلس بعد تصريحات جديدة لـ نجلاء المنقوش حول لقائها بكوهين (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

العثور على الممثل جين هاكمان وزوجته متوفيين في منزلهما

أسعار الفراخ اليوم الخميس 27 - 2 - 2025، ارتفاع البلدي (آخر تحديث)

بعد 49 يومًا، مودرن سبورت يعلن رحيل عبد الحليم علي عن النادي

قرار منع ذبح الأضحية في المغرب يثير ضجة، والنشطاء: لا يجوز منع شعيرة دينية

أول تعليق لعميد الأسرى الفلسطينيين بعد إطلاق سراحه ووصوله مصر (فيديو)

من 125 لـ 600 جنيه، أحدث أسعار شنط رمضان 2025 في الأسواق

تعرف على تشكيل البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدورى

كم تبلغ أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس؟

منوعات

المزيد

فيديو يكشف مسار الكويكب "قاتل المدن" ويطمئن العالم

قرار منع ذبح الأضحية في المغرب يثير ضجة، والنشطاء: لا يجوز منع شعيرة دينية

العثور على 3 أمريكيات من أصل عربي متوفيات بفندق في المكسيك

تايلور لوتنر يدافع عن سيلينا جوميز بعد السخرية من جسدها

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس

كم تبلغ أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس؟

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الخميس

سعر السكر اليوم الخميس بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

«من السيجار إلى البونبون».. أسعار قمر الدين في موسم رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف سر تفضيل الله للغة العربية عن سائر اللغات

تفاصيل برنامج "نبي الإحسان" لعمرو خالد في رمضان (فيديو)

وكيل الأزهر: الأمة تتعرض لمحاولات طمس هويتها واغتصاب أراضيها ومقدراتها

المزيد
الجريدة الرسمية