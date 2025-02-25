اتفاقيات ليبية فلسطينية وإرسال فرق طبية لدعم القطاع الصحي في غزة

شهد مقر إدارة المراسم العامة بديوان وزارة الخارجية في طرابلس، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، وهيئة البحث والتعرف عن المفقودين ومركز طب الطوارئ والدعم والمجلس الأعلى للشباب الفلسطيني.

الدعم الذي تقدمه ليبيا للشعب الفلسطيني

وتهدف المذكرة إلى إرسال فريق طبي ليبي إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى إقامة مستشفى ميداني متكامل، مزود بأحدث المعدات الطبية والكوادر المتخصصة، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه ليبيا للشعب الفلسطيني.

من جانبه، قال محمد كبلان، ممثل مركز طب الطوارئ والدعم الليبي، إنه "سيتم تجهيز مستشفى ميداني متكامل في قطاع غزة، وفقًا للاتفاق المبرم بين ليبيا وفلسطين، وذلك في إطار دعم ليبيا المتواصل للأشقاء الفلسطينيين".

لمستشفى سيجهّز بكافة المعدات الطبية اللازمة

وأضاف كبلان، بحسب "سبوتنيك"، أن "المستشفى سيجهز بكافة المعدات الطبية اللازمة، بما في ذلك خدمات الإسعاف والعمليات الصغرى والمتوسطة، وسيضم 26 سريرًا، بالإضافة إلى أسرّة إيوائية وعدد من الخيام المخصصة للإيواء الطبي".

وأشار كبلان إلى أن "الكوادر الطبية التي سيتم إرسالها ستتكون من 3 دفعات، تشمل أطباء ومساعدين طبيين وعناصر تشغيلية، بحيث تضم كل مجموعة 50 شخصًا لضمان توفير الرعاية الصحية الفعالة في الميدان".

التزام ليبيا بدعم الشعب الفلسطيني

وأكد كبلان أن "هذا الدعم يأتي في إطار التزام ليبيا بدعم الشعب الفلسطيني"، مشددًا على أن "المساعدات الطبية والإنسانية ستستمر لتعزيز صمود الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها".



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