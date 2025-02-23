الأحد 23 فبراير 2025
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خارج الحدود

ترامب يمدد حالة الطوارئ الأمريكية بشأن ليبيا، اعرف السبب

ترامب،فيتو
ترامب،فيتو

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أمر تنفيذي بتمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بليبيا لمدة عام إضافي.

ترامب يمدد حالة الطوارئ الأمريكية بشأن ليبيا

واعتبر الرئيس الأمريكي أن ليبيا لا تزال تشكل "تهديدا غير عادي واستثنائي" للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وجاء في الوثيقة الرئاسية الصادرة عن البيت الأبيض أن استمرار العنف في ليبيا، بما في ذلك الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة ضد منشآت الدولة والبعثات الأجنبية والبنية التحتية الحيوية، وانتهاكات حقوق الإنسان، وخرق حظر الأسلحة، واختلاس الموارد الطبيعية الليبية، يشكل تهديدا للسلام والاستقرار والتحول الديمقراطي في البلاد".

كما أكدت الوثيقة أن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير لمنع تحويل الأصول الليبية أو أي انتهاكات ترتكبها شخصيات من عائلة القذافي وشركاؤهم، بالإضافة إلى أي أطراف تعرقل المصالحة الوطنية الليبية".

وحالة الطوارئ الوطنية هي حق يمنحه الكونجرس للسلطة التنفيذية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رأسها الرئيس، للتعامل مع الأزمات الطارئة بسرعة وحسم، ويحق له أن يتجنب أي قيود أو حدود على قراراته المتعلقة بالتعامل مع الأزمات.

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