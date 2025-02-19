مجلس الأمن يناقش الوضع في ليبيا، ومندوب روسيا يوبخ المبعوثة الأممية السابقة

عقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، جلسة لمناقشة الأوضاع في ليبيا.

جلسة بمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في ليبيا

وخلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، أكدت مندوب الولايات المتحدة، أن الحل السياسي هو سبيل الاستقرار في ليبيا، مطالبة بحماية أنشطة الأمم المتحدة في البلاد من التدخلات الخارجية.

ورحبت المندوبة الأمريكية، بجهود البعثة الأممية لحل الجمود السياسي في ليبيا؛ بما في ذلك تشكيل اللجنة الاستشارية.

كما عبرت عن ترحيبها أيضا بتعيين "هانا تيته" كممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة.

وقالت المندوبة الأمريكية، إنه من المهم توحيد المؤسسات الليبية بين الشرق والغرب، معتبرة ذلك ممكنا بعد تعديل قانون الحظر على الأسلحة.

داعية الأطراف الليبية إلى الوصول إلى اتفاق بشأن ميزانية موحدة للمحافظة على الاقتصاد الليبي،معبرة عن تقديرها لجهود ستيفاني خوري لمعالجة أزمة المصرف المركزي .

من جانبها، أكدت مندوبة فرنسا لدى مجلس الأمن الدولي ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة قادرة على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب الآجال وذلك بموجب قرارات مجلس الأمن.

وقالت في كلمتها أمام جلسة مجلس الأمن، إن تجديد العملية السياسية في ليبيا بدعم من الأمم المتحدة لا غنى عنه لتستعيد ليبيا وحدتها واستقرارها وسيادتها.ودعت الأطراف الليبية والدولية إلى التعاون مع الممثلة الأممية الخاصة الجديدة "هانا تيتيه" للخروج من حالة الجمود السياسي وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

واعتبرت المندوبة الفرنسية تشكيل لجنة استشارية تحت رعاية البعثة الأممية ومعنيّة بصياغة توصيات تحرك العملية السياسية في ليبيا خطوة إيجابية.

وطالبت بتنفيذ انسحاب كل القوات والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية بموجب خطة الانسحاب التي صادقت عليها الأمم المتحدة عام 2021.

مندوب روسيا يتهم المبعوثة الأممية بفرض أجندات أجنبية

فيما قال المندوب الروسي في مجلس الأمن الدولي، إن الوضع في ليبيا حساس، ويجب تصحيح الخلل المتمثل في اللجنة الاستشارية، وإحياء جهود وساطة الأمم المتحدة عبر المبعوثة الأممية الجديد "هانا تيتيه"، التي نثق أنها ستنتهج نهجا محايدا في الحالة السياسية الليبية.

ورحب المندوب الروسي في كلمته بتعيين "هانا تيتيه" مبعوثة أممية إلى ليبيا، قائلا إن الوضع في ليبيا تفاقم جراء تأخر تعيين مبعوث جديد، وهو ما أضرّ بالمسار السياسي كله.

وأضاف، أن نائبة المبعوث الأممي "ستيفاني خوري" انتهجت أساليب عمل غريبة يرفضها الليبيون، منها إنشاء اللجنة الاستشارية دون موافقة الشعب الليبي أو مجلس الأمن.

وتوقع مندوب روسيا من المبعوثة الأممية "تيتيه" تجنب الدفع بحلول تحمل أجندات ومشاريع دول وصياغات غير شاملة للجميع في ليبيا، وتقديم مقترح واقعي قائم على مشاورات داخلية واسعة.

ورحب المندوب الروسي بجهود توحيد الجيش، مشددا على أن يكون ذلك عبر مشروع شامل وصادق وشفاف يدعمه الليبيون، وهذا أمر بعيد عن الواقع حاليا.

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