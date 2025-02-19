الأربعاء 19 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مجلس الأمن يناقش الوضع في ليبيا، ومندوب روسيا يوبخ المبعوثة الأممية السابقة

مجلس الأمن، فيتو
مجلس الأمن، فيتو

عقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، جلسة لمناقشة الأوضاع في ليبيا.

جلسة بمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في ليبيا

وخلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، أكدت مندوب الولايات المتحدة، أن الحل السياسي هو سبيل الاستقرار في ليبيا، مطالبة بحماية أنشطة الأمم المتحدة في البلاد من التدخلات الخارجية.

 

ورحبت المندوبة الأمريكية، بجهود البعثة الأممية لحل الجمود السياسي في ليبيا؛ بما في ذلك تشكيل اللجنة الاستشارية.

 

كما عبرت عن ترحيبها أيضا بتعيين "هانا تيته" كممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة.

 

وقالت المندوبة الأمريكية، إنه من المهم توحيد المؤسسات الليبية بين الشرق والغرب، معتبرة ذلك ممكنا بعد تعديل قانون الحظر على الأسلحة.

 

داعية الأطراف الليبية إلى الوصول إلى اتفاق بشأن ميزانية موحدة للمحافظة على الاقتصاد الليبي،معبرة عن تقديرها لجهود ستيفاني خوري لمعالجة أزمة  المصرف المركزي .

 

من جانبها، أكدت مندوبة فرنسا لدى مجلس الأمن الدولي ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة قادرة على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب الآجال وذلك بموجب قرارات مجلس الأمن.

 

وقالت في كلمتها أمام جلسة مجلس الأمن، إن تجديد العملية السياسية في ليبيا بدعم من الأمم المتحدة لا غنى عنه لتستعيد ليبيا وحدتها واستقرارها وسيادتها.ودعت الأطراف الليبية والدولية إلى التعاون مع الممثلة الأممية الخاصة الجديدة "هانا تيتيه"  للخروج من حالة الجمود السياسي وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

 

واعتبرت المندوبة الفرنسية تشكيل لجنة استشارية تحت رعاية البعثة الأممية ومعنيّة بصياغة توصيات تحرك العملية السياسية في ليبيا خطوة إيجابية.

 

وطالبت بتنفيذ انسحاب كل القوات والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية بموجب خطة الانسحاب التي صادقت عليها الأمم المتحدة عام 2021.

مندوب روسيا يتهم المبعوثة الأممية بفرض أجندات أجنبية

فيما قال المندوب الروسي في مجلس الأمن الدولي، إن الوضع في ليبيا حساس، ويجب تصحيح الخلل المتمثل في اللجنة الاستشارية، وإحياء جهود وساطة الأمم المتحدة عبر المبعوثة الأممية الجديد "هانا تيتيه"، التي نثق أنها ستنتهج نهجا محايدا في الحالة السياسية الليبية.

 

ورحب المندوب الروسي في كلمته بتعيين "هانا تيتيه" مبعوثة أممية إلى ليبيا، قائلا إن الوضع في ليبيا تفاقم  جراء تأخر تعيين مبعوث جديد، وهو ما أضرّ بالمسار السياسي كله.

 

وأضاف، أن نائبة المبعوث الأممي "ستيفاني خوري" انتهجت  أساليب عمل غريبة يرفضها الليبيون، منها إنشاء اللجنة الاستشارية دون موافقة الشعب الليبي أو مجلس الأمن.

 

وتوقع  مندوب روسيا من المبعوثة الأممية "تيتيه" تجنب الدفع بحلول تحمل أجندات ومشاريع دول وصياغات غير شاملة للجميع في ليبيا، وتقديم مقترح واقعي قائم على مشاورات داخلية واسعة.

 

ورحب المندوب الروسي بجهود توحيد الجيش، مشددا على أن يكون ذلك عبر مشروع شامل وصادق وشفاف يدعمه الليبيون، وهذا أمر بعيد عن الواقع حاليا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الامن مجلس الأمن الدولي ليبيا المندوبة الأمريكية المصرف المركزي هانا تيتيه ستيفاني خوري

مواد متعلقة

ثالث مقبرة جماعية في أسبوع، العثور على 55 جثة لمهاجرين غير شرعيين في صحراء ليبيا

الجامعة العربية ترحب بتعيين هانا تيتيه رئيسة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا

تعرف على حنا تيتيه المبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا

خليفة حفتر يشيد بالدور المصري في نقل التجربة التنموية إلى ليبيا

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025

قتلى ومصابون في الجيش الكويتي، وبيان عاجل من رئاسة الأركان

الرقابة الإدارية تلقي القبض على رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات تتخطى الــ 50 ألف جنيه

الحسم غدا، خبير يتوقع السيناريو الأقرب لقرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة

أطول يوم فى عدد ساعات الصيام برمضان 2025

مبابي يضيف الهدف الثاني لـ ريال مدريد في شباك مان سيتي

منوعات

المزيد

انتقلت من الإكوادور لإنجلترا، العثور على أفعى سامة داخل شحنة موز

ينتقد اللون والتكنولوجيا، ترامب يثير المخاوف حول مستقبل الطائرة الرئاسية

ظاهرة طبية صادمة، جنين يبلع جنينين داخل بطن أمه

على طريقة أفلام هوليوود، إلقاء شاب مغربي من نافذة شقة في إسطنبول

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 19-2-2025

أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواجهات قوية للكبار.. مباريات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة "مجموعة الغرب" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الفتح وفضائلها وما ورد بشأنها

ما حكم كشف عورة المرأة على طبيب؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

ملتقى السيرة بالجامع الأزهر: تكوين الجيش أساس مهم في الإسلام لحماية الوطن وردع المعتدين

المزيد
الجريدة الرسمية