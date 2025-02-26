اتحاد شمال أفريقيا يحدد مواعيد برامج وبطولات 2025

أسفرت اجتماعات اللجنة الفنية لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، التي اختتمت بالعاصمة التونسية عن اعتماد برنامج وأنشطة الاتحاد عن العام الحالي على النحو التالي:

• إقامة دورة لمنتخبات الدول الأعضاء تحت 20 سنة في تونس خلال الفترة من 1 إلى 10 يونيو، بمشاركة منتخب إيطاليا.



• إقامة دورة للمنتخبات من مواليد 2009 و2010 في ليبيا خلال الفترة من 14 إلى 25 يونيو، كتحضير لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة.



• تنظيم دورة لأبطال الدوري تحت 17 سنة للكرة النسائية في تونس خلال الفترة من 2 إلى 9 يوليو، وتعد هذه النسخة الأولى من برنامج GIFT التابع للاتحاد الأفريقي.



كما قررت إقامة دورة للمنتخبات تحت 20 سنة للكرة النسائية في مصر خلال الفترة من 2 إلى 9 أغسطس، ضمن برنامج "فوروورد" التطويري.



وأعلنت تنظيم الدورة التأهيلية للأندية الأبطال في الكرة النسائية بتونس خلال الفترة من 22 إلى 31 أغسطس، ويتأهل الفريق الفائز للمشاركة في البطولة النهائية.



وقررت إقامة الدورة التأهيلية لكأس الأمم الأفريقية 2026 للمنتخبات تحت 17 سنة خلال الفترة من 11 إلى 25 نوفمبر، وسيتأهل منها فريقان إلى البطولة القارية.



تنظيم دورة لكرة القدم للمدارس للإناث والذكور خلال الفترة من 14 إلى 20 ديسمبر، والتي ستكون تأهيلية للنهائيات الأفريقية.



كما أسفر الاجتماع عن إقامة دورة لكرة القدم داخل الصالات في ليبيا (لم يتحدد موعدها)، حيث ستشهد مشاركة أربعة منتخبات في بطولة ودية قوية.



وأكد علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم الذي شارك في اجتماعات اللجنة أن جميع هذه الدورات تخضع لإشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وروعي في إقرارها من قِبل اللجنة اعتبارها إعداد للمنتخبات الوطنية لدول أعضاء الاتحاد للاستحقاقات القارية والدولية وتعزيز كرة القدم النسائية من خلال مسابقات قوية ومتنوعة.

على جانب آخر، شارك حسين عوض المدير المالى للاتحاد المصري في اجتماعات اللجنة المالية لاتحاد شمال أفريقيا والتي أقيمت بتونس لمنافشة الموازنة المالية لعام 2025 دراسة التكلفة المالية للبطولات والدورات المزمع إقامتها خلال العام الحالي بالإضافة إلى اعتماد ميزانية العام المالي المنقضى 2024.

ومن المقرر أن يعقد المكتب التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا اجتماعه المقبل يوم 11 مارس في القاهرة، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي، وذلك بدعوة من الاتحاد المصري لكرة القدم.



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