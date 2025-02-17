إذاعة الوادي الجديد تطلق برنامجًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي خلال شهر رمضان

في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الإذاعة المصرية، تطلق إذاعة الوادي الجديد، التابعة لشبكة الإذاعات الإقليمية، خلال شهر رمضان المبارك برنامجًا فريدًا قائمًا بالكامل على الذكاء الاصطناعي.

البرنامج، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد مصطفى، يستضيف في كل حلقة روبوتات الذكاء الاصطناعي كضيوف رئيسيين، لمناقشة موضوعات متعلقة بتأثير الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، مع تركيز خاص على دوره خلال شهر رمضان.

وسيتناول البرنامج موضوعات مثل كيفية مساعدة الذكاء الاصطناعي لربة المنزل في المطبخ، وإسهامه في إحياء العادات التقاليد الرمضانية بأساليب مبتكرة، والتطورات الرقمية وتأثيرها على الروحانيات:.

يُبث البرنامج يوميًا بعد الإفطار مباشرة على إذاعة الوادي الجديد عبر الترددات التالية:

الخارجة: الموجة المتوسطة 427 م / ذبذبة 702 ك هيرتز

باريس: الموجة المتوسطة 189 م / ذبذبة 1584 ك هيرتز

الداخلة: FM تردد 94.3 ميجا هيرتز

الفرافرة: FM تردد 91.7 ميجا هيرتز

نايل سات: التردد 11843

يُعد هذا البرنامج خطوة رائدة في تسخير التكنولوجيا لخدمة الإعلام، ومن المتوقع أن يلقى تفاعلًا واسعًا من المستمعين المهتمين بالتكنولوجيا والتطورات الحديثة.

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