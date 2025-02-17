الإثنين 17 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

إذاعة الوادي الجديد تطلق برنامجًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي خلال شهر رمضان

ماسبيرو، فيتو
ماسبيرو، فيتو

في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الإذاعة المصرية، تطلق إذاعة الوادي الجديد، التابعة لشبكة الإذاعات الإقليمية، خلال شهر رمضان المبارك برنامجًا فريدًا قائمًا بالكامل على الذكاء الاصطناعي.

البرنامج، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد مصطفى، يستضيف في كل حلقة روبوتات الذكاء الاصطناعي كضيوف رئيسيين، لمناقشة موضوعات متعلقة بتأثير الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، مع تركيز خاص على دوره خلال شهر رمضان

وسيتناول البرنامج موضوعات مثل كيفية مساعدة الذكاء الاصطناعي لربة المنزل في المطبخ، وإسهامه في إحياء العادات التقاليد الرمضانية بأساليب مبتكرة، والتطورات الرقمية وتأثيرها على الروحانيات:.

يُبث البرنامج يوميًا بعد الإفطار مباشرة على إذاعة الوادي الجديد عبر الترددات التالية:

الخارجة: الموجة المتوسطة 427 م / ذبذبة 702 ك هيرتز
باريس: الموجة المتوسطة 189 م / ذبذبة 1584 ك هيرتز
الداخلة: FM تردد 94.3 ميجا هيرتز
الفرافرة: FM تردد 91.7 ميجا هيرتز
نايل سات: التردد 11843
يُعد هذا البرنامج خطوة رائدة في تسخير التكنولوجيا لخدمة الإعلام، ومن المتوقع أن يلقى تفاعلًا واسعًا من المستمعين المهتمين بالتكنولوجيا والتطورات الحديثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاذاعة المصرية اذاعة الوادي الجديد الدكتور محمد مصطفى شهر رمضان المبارك الذكاء الاصطناعي

مواد متعلقة

أحمد المسلماني: الإذاعة المصرية كانت وستظل جزءًا لا يتجزأ من حياة المصريين

في اليوم العالمي للإذاعة، محطات هامة في تاريخ الإذاعة المصرية

تعليق صادم من رئيس الإذاعة الأسبق على الفضائيات المصرية

وفاة أشهر مذيعي الإذاعة المصرية، ورضا عبد السلام ينعاه بكلمات مؤثرة

الأكثر قراءة

غاضب من بيسيرو، الغندور يكشف: لاعب الزمالك غادر مباراة بتروجت وأغلق هاتفه

شوقي علام: الجماع في ليالي رمضان جائز والصيام لا يفسد بالجنابة (فيديو)

تأجيل محتمل للقمة العربية الطارئة في مصر لأسباب لوجستية

اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة وعناصر إجرامية في قرية العفادرة بأسيوط

خيام وممر واحتلال 3 كيلومتر فى سيناء، تفاصيل مخطط التهجير المرسوم منذ 2023

محامي سفاح المعمورة يفجر مفاجأة: المتهم استأجر شققا خارج الإسكندرية

السلطات الكويتية تضبط تشكيلا عصابيا خطيرا يضم مصريين

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

منوعات

المزيد

دراسة تحدد مصدرا جديدا لتلوث الهواء يهددنا بأمراض خطيرة

قتلها وقفز فى المياه، قصة ليزا ضحية عيد الحب فى بريطانيا

الكويت تستضيف مسابقة أجمل قطة فى منطقة الشرق الأوسط

رغم تشجيعه مانشستر يونايتد، زعيم كوريا الشمالية يحظر بث الدوري الإنجليزي

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مشاجرة تسببت في حبس المخرج محمد سامي شهرين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 17 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 17 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته بالراحة والصحة والأمان

المزيد
الجريدة الرسمية