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علوم الوادي الجديد تنظم ندوة بعنوان "الحفاظ على البيئة يبدأ من منزلك"

جامعة جنوب الوادي،
جامعة جنوب الوادي، فيتو

اقيمت بكلية العلوم ندوة بعنوان "الحفاظ على البيئة يبدأ من منزلك"، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعه جنوب الوادي والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور الدكتور جمال عبد الله أحمد عميد كلية العلوم والدكتورة نهي أحمد التايه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حاضر فيها الدكتور وائل فرغلي سيد أستاذ الميكربيولوجي بكلية العلوم تحدث فيها عن كيفية الحفاظ على البيئة من التلوث في المنزل بالمساهمة بإتباع أعمال مختلفة من خلال تقليل كمية القمامة في المنزل بتغير بعض العادات التى أعتاد الناس عليها والبدائل المثلي لإعادة التدوير للقمامة وكيفية الحفاظ على البيئة من خلال الأغذية التى نتناولها كما تحدث ايضا على  التلوث الضوضائي وتأثيره على أفراد الأسرة.

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الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي الحفاظ على البيئة من التلوث خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس جامعة جنوب الوادي عميد كلية العلوم

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