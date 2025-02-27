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رياضة

رسالة مهمة للاعبي بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد السكندري

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

وجه الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش رسالة شديدة اللهجة للاعبيه لعدم التفريط في تحقيق الفوز غدا الجمعة على الاتحاد السكندري.

وقال يورتشيتش: إن فوز بيراميدز غدا يمنحه صدارة الدوري الممتاز بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي مطالبا لاعبيه بضرورة الفوز غدا على زعيم الثغر.

وأكد للاعبيه أن مباراة الغد هدية للفريق السماوي لاستعادة الانفراد بصدارة قمة الدوري الممتاز ولا يجب التفريط فيها.

الدوري المصري، ويستعد بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندري غدا الجمعة في ختام الجولة الـ 16 وقبل الأخيرة من المرحلة الأولى ببطولة الدوري المصري.

موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري

 يلتقي فريق بيراميدز مع الاتحاد السكندري في السابعة مساء غدا الجمعة فى استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
 

ترتيب بيراميدز بالدوري

يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة  بفارق الأهداف لصالح الأهلي صاحب الصدارة بنفس الرصيد بعد خوض 15 مباراة، حيث فاز في 11 لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبو بيراميدز 27 هدفًا واستقبلت شباكهم 8 أهداف.

 

ترتيب الاتحاد السكندري في الدوري

 يحتل الاتحاد السكندري المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، حصدها زعيم الثغر بعد خوض 15 مباراة، حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الاتحاد السكندرى 10 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.

 

 

وقبل مباراة بيراميدز ضد الاتحاد السكندري، يتفوق الفريق السماوي على أندية الدوري المصري في عدد مرات الفوز بمباريات البطولة خلال الموسم الجاري بعدما حقق الفوز في 11 مباراة قبل لقاء زعيم الثغر. 

 

ويأتي الأهلي خلف بيراميدز في عدد مرات الفوز بعدما فاز الأحمر في 10 مباريات ويحل الزمالك ثالثا بعدد 8 مباريات.

 

ويتصدر الأهلي بفارق الأهداف قمة جدول الدوري المصري الممتاز بفارق الأهداف عن بيراميدز قبل مباريات اليوم الخميس ضمن الجولة الـ 16.

ترتيب الدوري المصري 

1- الأهلي 36 نقطة
2- بيراميدز 36 نقطة
3- الزمالك 28 نقطة
4- البنك الأهلي 25 نقطة
5- المصري البورسعيدي 24 نقطة
6- حرس الحدود 22 نقطة
7- فاركو 22 نقطة
8- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة
9- طلائع الجيش 20 نقطة
10- زد اف سي 19 نقطة
11- بتروجيت 19 نقطة
12- الاتحاد السكندري 18 نقطة
13- سموحة 17 نقطة
14- الجونة 16 نقطة
15- غزل المحلة 14 نقطة
16- الإسماعيلي 13 نقطة
17- إنبي 12 نقطة 
18- مودرن سبورت 9 نقاط

جدول ترتيب فرق الدوري المصري 

مواعيد مباريات الجولة الـ 16 لبطولة الدوري المصري 

الأربعاء 26 فبراير 

حرس الحدود 0-1 الأهلي 

مودرن سبورت 2-3 الجونة 

الإسماعيلي 0-2 فاركو

الخميس 27 فبراير 

سموحة ضد المصري - 4 مساءً - ستاد السويس الجديد 

طلائع الجيش ضد البنك الأهلي - 4 مساءً - ستاد جهاز الرياضة العسكري

الزمالك ضد زد - 7 مساءً - ستاد القاهرة الدولي 

الجمعة 28 فبراير 

غزل المحلة ضد إنبي - 4 مساءً - ستاد المحلة 

الاتحاد السكندري ضد بيراميدز - 7 مساءً - ستاد الإسكندرية 

سيراميكا كليوباترا ضد بتروجت - 7 مساءً - ستاد هيئة قناة السويس 

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