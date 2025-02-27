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رياضة

الدوري الممتاز، المصري في مواجهة صعبة أمام سموحة في أول ظهور لـ أنيس بوجلبان

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

يواجه الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، نظيره فريق سموحة والمقرر إقامتها في الرابعة عصر اليوم الخميس على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز

سموحة والمصرى

ومن المتوقع أن تشهد مواجهة سموحة ونظيره المصرى البورسعيدى قوة وإثارة لرغبة كلا الفريقين في تحقيق الفوز.

سموحة خسر في آخر مبارياتهم أمام إنبى بهدف مقابل للاشيء. 

ويدخل فريق المصرى البورسعيدى اللقاء بثوبه الجديد تحت قيادة التونسى أنيس بوجلبان المدير الفني الجديد عقب رحيل على ماهر بعد تعادل المصري مع الإسماعيلى سلبيا ومن قبلها الخسارة أمام غزل المحلة بهدف مقابل لا شيء.

ترتيب سموحة والمصري بالدوري 

ويمتلك المصري 24 نقطة يحتل بهم المركز الخامس بجدول الترتيب.

ويمتلك فريق سموحة في رصيده 17 نقطة في المركز الثالث عشر.

محمود دسوقي حكمًا لمباراة المصري وسموحة

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة السادسة عشرة من الدوري والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق سموحة.

ويضم الطاقم كل من محمود دسوقي حكمًا للساحة ومعه كل من رجب محمد وأحمد عادل عبد الفتاح  كمساعدين، بالإضافة إلى أحمد ناجي حكمًا رابعًا، فيما يتولى مصطفى مدحت مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله مبروك نبيل.

مباريات اليوم في الدوري المصري

سموحة × المصري - 4 عصرًا - أون سبورت 1.

طلائع الجيش × البنك الأهلي - 4 عصرًا.

الزمالك × زد - 7 مساءً - أون سبورت 1.

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الدورى المصرى الممتاز سموحة مباراة المصري وسموحة سموحة والمصري أنيس بوجلبان

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