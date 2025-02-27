الخميس 27 فبراير 2025
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رياضة

بيراميدز يعسكر اليوم بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الاتحاد

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

 يتوجه اليوم الخميس فريق بيراميدز  إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز.

ويختتم بيراميدز تدريباته اليوم باستاد الدفاع الجوي قبل إعلان يوتشيتش المدير الفني قائمة الفريق المسافرة إلى الإسكندرية.

 

موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري

 يلتقي فريق بيراميدز مع الاتحاد السكندري في السابعة مساء غدا الجمعة فى استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
 

ترتيب بيراميدز بالدوري

يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة  بفارق الأهداف لصالح الأهلي صاحب الصدارة بنفس الرصيد بعد خوض 15 مباراة، حيث فاز في 11 لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبو بيراميدز 27 هدفًا واستقبلت شباكهم 8 أهداف.

 

ترتيب الاتحاد السكندري في الدوري

 يحتل الاتحاد السكندري المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، حصدها زعيم الثغر بعد خوض 15 مباراة، حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الاتحاد السكندرى 10 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.
 

مباريات اليوم في الدوري المصري

سموحة × المصري - 4 عصرًا - أون سبورت 1.

طلائع الجيش × البنك الأهلي - 4 عصرًا.

الزمالك × زد - 7 مساءً - أون سبورت 1.

 

ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 36 نقطة
2- بيراميدز 36 نقطة
3- الزمالك 28 نقطة
4- البنك الأهلي 25 نقطة
5- المصري البورسعيدي 24 نقطة
6- حرس الحدود 22 نقطة
7- فاركو 22 نقطة
8- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة
9- طلائع الجيش 20 نقطة
10- زد اف سي 19 نقطة
11- بتروجيت 19 نقطة
12- الاتحاد السكندري 18 نقطة
13- سموحة 17 نقطة
14- الجونة 16 نقطة
15- غزل المحلة 14 نقطة
16- الإسماعيلي 13 نقطة
17- إنبي 12 نقطة 
18- مودرن سبورت 9 نقاط
 

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