“خد سيف.. كمان سيف.. هات التسعة.. تحبوا تلعبوا على بقية الطقم”، حوار دار بين إسماعيل يس وإستيفان روستي وفريد شوقي في فيلم المليونير، مشهد رائع في كل تفاصيله وأعتقد أن صناع الفيلم أنفسهم لم يكن يدور ببالهم ولو حتى على سبيل التخيل أنه سيتحول إلى حقيقة يوما ما، وهو في رأيي ما حدث مؤخرا في واقعة النصب الأخيرة.



لن أخوض في تفاصيلها ولكنها محاولة لقراءة المشهد.. ما الذي جعل الناس يعطون أموالهم لهؤلاء النصابين؟ من أين جاءتهم الثقة بهم؟ هل هي رغبة في الكسب السريع وفقط؟ لماذا لم يتعلموا من حوادث مشابهة؟



في ظني أن الأمر له علاقة وطيدة بمجموعة من الظواهر الإجتماعية التي أصبحت دخيلة علينا،

أهمها إدمان وسائل التواصل الإجتماعي تلك الآفة التي ليس لها أي علاقة بالتواصل ولا بالاجتماعي، بل هي على العكس تماما قاطعة للتواصل ومفرقة للجمع نستخدمها في غير ما جعلت له وقد كانت هي البوابة التي دخل منها نصابوا تلك الواقعة.



أيضا أصبحنا نبحث دائما عن كل ما يأتي بالطرق السهلة والسريعة معا عكس ما اعتدنا عليه، ربما لأن الكثير منا فقد القدرة على بذل الجهد، أو ربما رأى أن جهده لا يأتي بثمار توازي المبذول منه، أو ربما لأنه فقد الكثير من الثقة في قدرته على تغيير واقعه بما لديه من إمكانيات.



بوابات كثيرة دخل منها النصاب ولعب بمهارة وأحرز هدفا غاليا في مرمى غاب عنه حارسه، الذي أغمض عينيه بالطمع وسد أذنيه بالرغبة في القفز سريعا لطبقة ليست طبقته، والسؤال المهم هنا هل لو كان المجتمع لديه من التوازن الطبقى ما يحمي أبناءه كنا وصلنا لهذه النتيجة؟



في ظني لا، فالشخصية المصرية التي أعرفها كانت لديها من القناعات المتوازن ما يمكنها من الصمود، ولكنها الآن تغيرت كثيرا بفعل فاعل من فقر أصابها في مقتل، وإن كنت أراه ليس مبررا لكل هذه التغيرات.



النصاب دائما ما يعزف على نقاط ضعف فريسته ثم ينقض عليها بكل ما أوتى من قوة، والغريب أن من وقعوا في هذا الفخ لم يتعلموا من شركات توظيف الأموال وغيرها من الألعاب النارية التي لم تحرق سوى قلوب المودعين وجيوبهم، وطاروا بشقى عمر الناس ليعيشوا في رغد من العيش وهم يقولون لضحاياهم كما قال إسماعيل يس في المليونير “تحبوا تلعبوا على بقية الطقم”؟!

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