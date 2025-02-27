محافظ القليوبية يُشارك بجلسة التشاور المُجتمعى لمشروع توسعات شركة البترول بمسطرد

شارك المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية فى جلسة التشاور المُجتمعى لمشروع توسعات شركة القاهرة لتكرير البترول وكان فى استقباله المهندس وائل رزق رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة لتكرير البترول ورئيس المنطقة الجغرافية البترولية للقاهرة الكبرى، والذى أوضح أن المشروع يشمل إنشاء وتشغيل 12 مستودع خـــام ومنتجــات بترولية ويأتى ذلك فى إطار السياسة العامة للدولة التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية لتنفيذ إستراتيجية ورؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمُساهمة فى دعم الاقتصاد القومى وحرص وزارة البترول والثروة المعدنية على الاهتمام بمنظومة الإدارة البيئية والسلامة وزيادة الإنتاج وإستراتيجية المسئولية المجتمعية بجميع شركات البترول.

زيادة السعة التخزينية للخام



ويهدف المشروع إلى زيادة السعة التخزينية للخام والمنتجات البترولية وضمان استمرارية تشغيل الوحدات الإنتاجية وتأمين مخزون استراتيجى من المنتجات البترولية.

وخلال كلمته أكد المهندس أيمن عطية (محافظ القليوبية ) على دعمه الكامل للمشروع لدفع عجلة التنمية وأثَنى على التعاون الوثيق بين محافظة القليوبية والمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد لتحقيق أهداف الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، مضيفا أن القليوبية من أكبر القلاع الصناعية بين المحافظات، حيث إن هذا المشروع سيسهم بشكل مباشر في النهوض بالقطاع الصناعي وستعود بالنفع العام على المواطنين من خلال توفير فرص العمل والنهوض بالجانب الصناعي ودفع عجلة التنمية.



هــذا وقد حضر الجلسة لفيف من الهيئات والشخصيات ذات الصلة وعلى رأسهم: المهندسة إيمان ريان ( نائب محافظ القليوبية)، والدكتور كيميائي تامـــر عــــايش (مساعد الرئيـس التنفيـذي للهيئة للبيئة والمشرف على السلامة والصحــة المهنية )، والدكتور محمد أبو شوشة ممثلًا عن ( وزارة البترول والثروة المعدنية)، والمهندس نبوي محمود (رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب البترول)، والمحاسب محمد فرحات (رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية –بتروجاس)، والدكتور محمد عبد الله عوض (استشاري تقييم مشروعات الطاقة بجهاز شئون البيئة)، السادة النواب - مجاهد نصار، وأشرف أمين، أعضاء مجلس النواب، والنائب أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أسامة الشلقانى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وقيادات المجتمع المدني والقيادات التنفيذية والشعبية والجمعيات الأهلية بمحافظة القليوبية وممثلي شركات قطاع البترول الشقيقة بالمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد وعدد كبير من أهالي محافظة القليوبية.

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