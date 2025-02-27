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ثقافة وفنون

العثور على الممثل جين هاكمان وزوجته متوفيين في منزلهما

جين هاكمان، فيتو
جين هاكمان، فيتو

 ذكرت عدد من المواقع الصحفية، أنه عُثر على الممثل الشهير، الحائز على جائزة الأوسكار مرتين والمؤلف جين هاكمان، وزوجته عازفة البيانو الكلاسيكية بيتسي أراكاوا، متوفيين داخل منزلهما بمنطقة سانتا في سوميت.

وأضافت المواقع، أنه عُثر على كلب الزوجين ميتًا في المنزل ايضًا، ووفقًا لشرطي مقاطعة سانتا، أدان ميندوزا، انه لا يُشتبه حتى الآن في وجود جريمة قتل.

‏وصرح الشرطي ميندوزا،  لصحيفة سانتا في نيو مكسيكو، بأن الزوجين توفيا حوالي منتصف ليل يوم 27 فبراير الجارى، ولم يتحدد سبب الوفاة بعد.

 

الممثل جين هاكمان

وجين هاكمان (Gene Hackman) هو ممثل أمريكي شهير، وُلد في 30 يناير 1930. يُعتبر واحدًا من أعظم الممثلين في تاريخ هوليوود، حيث تميز بأدواره القوية والمتنوعة.

وحصل على جائزتي أوسكار، الأولى عن دوره في فيلم The French Connection (1971) كأفضل ممثل، والثانية كأفضل ممثل مساعد عن دوره في Unforgiven (1992).

من أبرز أفلامه أيضًا: Mississippi Burning، The Royal Tenenbaums، وEnemy of the State. اعتزل التمثيل في 2004 بعد مسيرة حافلة امتدت لأكثر من 40 عامًا.

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