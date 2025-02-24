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محافظ الدقهلية يعلن انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة غدا بدكرنس

سيارات اللحوم، فيتو
سيارات اللحوم، فيتو

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم البلدية المدعومة غدا الثلاثاء، بمركز ومدينة دكرنس، لتوفيرها في أماكن إقامة المواطنين بأسعار مخفضة تيسيرا عليهم في الحصول على احتياجاتهم من اللحوم المدعومة.

 

وأوضح محافظ الدقهلية أن قافلة اللحوم المدعومة، ستتوجه غدا إلى قرى مركز دكرنس، وأشار إلى أن هذه القوافل تأتي في إطار خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع الغذائية، بإقامة معارض أهلا رمضان، ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة، إلى جانب منافذ بيع اللحوم المتنقلة والثابتة، لتوفير مختلف السلع الغذائية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين.

 

ومن جهته قال المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين بأن سيارات اللحوم الطازجة تبيع الكيلو بسعر 280 جنيه، من اللحوم الطازجة والكبد والمفروم وجميع أنواع اللحوم البلدية، وستتوجه السيارات إلى قرى دموه، وأشمون، ونجير بمركز دكرنس.

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