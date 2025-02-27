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التعليم تعلن جدول امتحانات شهر مارس 2025 لصفوف النقل

امتحانات الطلاب
امتحانات الطلاب
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 أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جداول امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب صفوف النقل، بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، وذلك ضمن التقييمات الدورية للفصل الدراسي الثاني، وتأتي هذه الامتحانات بالتزامن مع شهر رمضان 2025، وتشمل المواد التي تم تدريسها منذ بداية الفصل الدراسي الثاني وحتى الأسبوع الخامس.

 

مواعيد امتحانات شهر مارس 2025 لصفوف النقل

وأوضحت الوزارة أن امتحانات شهر مارس ستنطلق يوم الأحد 9 مارس 2025، وتستمر حتى الأحد 16 مارس 2025، لتكون بذلك أول اختبار شهري يُعقد خلال الفصل الدراسي الثاني، ويشمل طلاب الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي، وطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي.


وأكدت الوزارة أن هذه الامتحانات ستغطي جميع المناهج التي تمت دراستها حتى الأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الثاني، مما يتيح للطلاب فرصة التحضير والمراجعة بفعالية.

عدم خضوع الصفين الأول والثاني الابتدائي لامتحانات شهرية

وأوضحت الوزارة أن طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي لن يخضعوا لامتحانات شهرية في مارس 2025، وإنما سيتم تقييمهم عبر التقييمات المبدئية والنهائية، وفقًا للجدول التالي:

التقييم المبدئي: من الأحد 11 مايو حتى الخميس 15 مايو 2025.

التقييم النهائي: من الأحد 18 مايو حتى الخميس 22 مايو 2025.


جدول الامتحانات والتقييمات خلال الفصل الدراسي الثاني 2025

وإلى جانب امتحانات شهر مارس، حددت الوزارة جدول التقييمات والاختبارات الشهرية الأخرى، والتي تشمل:

1. امتحانات شهر أبريل 2025: تبدأ يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 وتستمر حتى الأربعاء 30 أبريل 2025، وتشمل المناهج التي تمت دراستها حتى الأسبوع الحادي عشر من الفصل الدراسي الثاني.

2. امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني: تبدأ السبت 24 مايو 2025 وتستمر حتى الخميس 29 مايو 2025، وتشمل جميع المواد الدراسية لصفوف النقل.

3. امتحانات المواد خارج المجموع: تُعقد في الفترة من الأحد 18 مايو إلى الخميس 22 مايو 2025.

 

مواعيد امتحانات الشهادات العامة 2025

وإلى جانب امتحانات صفوف النقل، حددت الوزارة مواعيد امتحانات الشهادات العامة على النحو التالي:

الشهادة الإعدادية: تبدأ من السبت 31 مايو 2025 وحتى الأربعاء 4 يونيو 2025.

امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول): تنطلق يوم السبت 14 يونيو 2025.

امتحانات الدور الثاني:

صفوف النقل: تبدأ من السبت 26 يوليو 2025.

الشهادة الإعدادية: تبدأ من الأحد 3 أغسطس 2025.

 

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