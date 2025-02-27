إعلان نتيجة المسابقة القومية لأوائل طلاب الثانوية العامة 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، نتيجة المسابقة القومية لأوائل طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، والتي نظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، بالتنسيق مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والإدارة المركزية لتطوير المناهج، والإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، والإدارة المركزية للتعليم العام.

محافظات القاهرة وكفر الشيخ وقنا تتصدر المسابقة القومية لأوائل الطلاب

وأسفرت التصفيات النهائية عن فوز المديريات التعليمية التالية بالمراكز الأولى في المسابقة القومية لأوائل طلاب الثانوية العامة 2025:

1. مديرية القاهرة – المركز الأول

2. مديرية كفر الشيخ – المركز الثاني

3. مديرية قنا – المركز الثالث

4. مديرية بني سويف – المركز الرابع

5. مديرية الإسماعيلية – المركز الخامس

تفاصيل المسابقة وآلية التصفيات

وتهدف المسابقة القومية لأوائل طلاب الثانوية العامة إلى تشجيع الطلاب على التفوق الدراسي، وتنمية مهارات البحث العلمي، وتعزيز روح التنافس بينهم، وقد تم تنفيذ المسابقة عبر عدة مراحل تصعيدية، المرحلة الأولى: على مستوى الإدارات التعليمية، حيث تنافست المدارس داخل كل إدارة، المرحلة الثانية: على مستوى المديريات التعليمية، بتصعيد الفرق الفائزة من الإدارات، المرحلة الثالثة: على مستوى القطاعات الخمسة التي تم تقسيم المديريات إليها، المرحلة النهائية: تصفيات بين المديريات الفائزة بالمراكز الأولى في القطاعات المختلفة.

تكريم الطلاب الفائزين في المسابقة القومية لأوائل الثانوية العامة

وشهد حفل التكريم حضور عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم، منهم الدكتورة إيمان محمد حسن – رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية والرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، خالد عبد الحكم – رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات والمشرف على الإدارة العامة للتعليم الثانوي، أحمد موسى رمضان – مدير إدارة الاتحادات الطلابية.

وأكدت الوزارة أن المسابقة القومية لأوائل طلاب الثانوية العامة تأتي في إطار استراتيجيتها لإعداد جيل متميز أكاديميًا وقادر على مواكبة التطورات العلمية ومواجهة تحديات المستقبل، مشيدة بجهود الطلاب المشاركين وحثتهم على مواصلة التفوق الدراسي والاستعداد الجيد لامتحانات الثانوية العامة 2025.

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